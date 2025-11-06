Valdoviño
Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño
Las sesiones se suman a las de Meirás, Pantín, Sequeiro y Vilaboa
Valdoviño activa nuevos talleres de musicoterapia. El alcalde, Alberto González, explicó que se atiende así a la petición trasladada por la entidad vecinal de San Miguel.
El proyecto, bajo el lema “Ponlle ritmo á vida”, cuenta ya con sesiones semanales en Meirás, Pantín, Segueiro y Vilaboa. Ahora, a partir del 14 de noviembre, se celebrarán también en el local social de Aviño. Inscripciones en el número de teléfono 981 487 041 (Ext. 5).