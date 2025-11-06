Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño

Las sesiones se suman a las de Meirás, Pantín, Sequeiro y Vilaboa

Redacción
06/11/2025 16:41
Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa
Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa
EC

Valdoviño activa nuevos talleres de musicoterapia. El alcalde, Alberto González, explicó que se atiende así a la petición trasladada por la entidad vecinal de San Miguel.

Los talleres de musicoterapia de Valdoviño clausuran otra edición con éxito rotundo

Más información

El proyecto, bajo el lema “Ponlle ritmo á vida”, cuenta ya con sesiones semanales en Meirás, Pantín, Segueiro y Vilaboa. Ahora, a partir del 14 de noviembre, se celebrarán también en el local social de Aviño. Inscripciones en el número de teléfono 981 487 041 (Ext. 5).

Te puede interesar

Morcegos de Galicia

Muestreos, capturas y contajes de murciélagos en Ferrol, Eume y Ortegal
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de uno de los sucesos

Moveneda exige medidas de seguridad vial en un tramo de la carretera AC-115
Redacción
Un instante de la última reunión

Recogida de firmas en el CPI As Mirandas “polos recortes e a incompetencia administrativa”
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de la casa consistorial

Cabanas logra una subvención de 144.488 euros para mejorar la casa consistorial
Redacción