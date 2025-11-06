“Lévame a idea”, un tributo a las creadoras y divulgadoras gallegas que llega a San Sadurniño

La pieza es obra de la cooperativa gallega "Navío e Folerpas" Cedida

El programa de la Diputación “Outono das Artes” llega a Valdoviño con el pase del documental “Lévame a idea”, una cinta que sirve de homenaje a las mujeres protagonistas en la creación, transmisión y divulgación de la música de tradición oral y de la poesía popular gallegas.

La proyección será ese viernes, a las 20.00 horas, en el auditorio de la Casa da Cultura, con entrada gratuita y libre, hasta completar el aforo.

La cooperativa gallega “Navío e Folerpas” es la responsable del documental, con el que Laura Varela, Iria Villares y Vanessa Siso a través de sus voces y vivencias dan a conocer a Teresa dos Cucos y Carmen de Tines, memoria viva de nuestro patrimonio inmaterial; Felisa Segade, referencia y pilar de las históricas Leilía; Beatriz Busto, etnomusicóloga y autora de Pandeireteiras de Mens, grupo homenajeado en las Letras Gallegas 2025; Lupe Blanco, panderetera y maestra de las regueifas de Bergantiños; Xulia Feixóo, etnomusicóloga centrada en la transmisión de las músicas de tradición oral; Blanca Villares, música, divulgadora cultural y maestra de canto y percusión tradicional; Lola López e Isolina Rodríguez, de la Asociación O Teixeiro; Xiana Lastra, productora cultural y vocalista de la Banda da Loba; el grupo Lilaina, referentes de la música actual de percusión tradicional; Isabel Vigo, del Archivo del Patrimonio Oral de la Identidad del Museo do Pobo Galego; y Eva Fernández, creadora de la revista cultural Rebelico y divulgadora en redes sociales, entre otras.

Todas estas mujeres hilan una historia colectiva de resistencia, creatividad y amor por las raíces.