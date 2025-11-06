Jornada sobre fondos marinos en realidad virtual, en Valdoviño
La iniciativa tendrá lugar este sábado en el museo Océano Surf e incluye talleres infantiles, exposición y proyección de un documental
El Océano Surf Museo de Valdoviño acoge con el título de “Divulmar” una jornada de realidad virtual de los fondos marinos, promovida por el GALP A Mariña-Ortegal.
La iniciativa se llevará a cabo el sábado con propuestas en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 19.00 horas, para todos los públicos.
Entre las más novedosas se encuentra una experiencia 360°, que permitirá aproximarse “sin mojarse” a los hábitats submarinos de la Mariña-Ortegal, a través de lentes de realidad virtual.
El alcalde de Valdoviño, Alberto González, y la edila de Cultura, Rosana García, serán los encargados de inaugurar los actos a las 11.00 horas, y, a continuación, se proyectará el documental “Baixo as augas da Mariña-Ortegal”.
En torno a las 12.00 horas se celebrarán talleres infantiles de pintura sobre el medio marino y la programación se completa con la exposición “Océanos”, que versa sobre fauna local y el problema de la contaminación.