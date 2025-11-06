Jornada sobre fondos marinos en realidad virtual, en Valdoviño

El encuentro tendrá lugar en el museo Océano Surf Cedida

El Océano Surf Museo de Valdoviño acoge con el título de “Divulmar” una jornada de realidad virtual de los fondos marinos, promovida por el GALP A Mariña-Ortegal.

La iniciativa se llevará a cabo el sábado con propuestas en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 19.00 horas, para todos los públicos.

Entre las más novedosas se encuentra una experiencia 360°, que permitirá aproximarse “sin mojarse” a los hábitats submarinos de la Mariña-Ortegal, a través de lentes de realidad virtual.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, y la edila de Cultura, Rosana García, serán los encargados de inaugurar los actos a las 11.00 horas, y, a continuación, se proyectará el documental “Baixo as augas da Mariña-Ortegal”.

En torno a las 12.00 horas se celebrarán talleres infantiles de pintura sobre el medio marino y la programación se completa con la exposición “Océanos”, que versa sobre fauna local y el problema de la contaminación.