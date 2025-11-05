Mi cuenta

Valdoviño

El Gobierno destaca en Valdoviño la importancia de la tradición oral en la educación

Julio Abalde tomó parte en el taller “Regueifando en Igualdade”, celebrado en el CPI de Atios

Redacción
05/11/2025 19:21
Un momento de la visita
M. A.

El CPI de Atios, en el municipio de Valdoviño, acogió durante esta jornada de miércoles la visita del subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quien tomó parte en el taller “Regueifando en Igualdade”, una actividad que compagina la tradición oral con material educativo en relación con la igualdad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la comunicación y la creatividad.

La actividad, que llegará a cerca de un centenar de estudiantes de la provincia, corrió a cargo de Guadalupe Blanco Vázquez, que promueve “un modelo de regueifa feminista con calidades pedagóxicas e de entretemento inexploradas ata agora. Trátase dunha experiencia pioneira, que se espera que dea resultados significativos na formación e sensibilización do alumnado”, explicaron desde la organización de la propuesta.

Valores

Esta cuestión también fue señalada por Abalde, que aseguró que esta  nueva actividad ”combina “a nosa tradición cultural coa educación en valores”, siendo “unha forma eficaz e atractiva de ensinar á mocidade a igualdade e o respecto. A regueifa é unha ferramenta poderosa para que os estudantes aprendan a comunicarse, pensar de forma creativa e reflexionar sobre a súa propia realidade e a sociedade na que viven”.

Así, se crearon coplas improvisadas pensadas para la reflexión sobre los estereotipos y los micromachismos, desarrollando, al mismo tiempo, competencias personales.

“A educación en igualdade pode ser divertida, participativa e ligada á cultura propia, deixando pegada duradeira na formación da mocidade”, aseveró Abalde.

