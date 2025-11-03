Mi cuenta

Valdoviño

Valdoviño se cardioprotege todavía más con un nuevo equipo DESA en el campo de fútbol de Meirás

El objetivo es sumar espacios estratégicos en el municipio para que el tiempo de acceso no supere los cinco minutos

Redacción
03/11/2025 16:46
Responsables municipales en el campo de fútbol de Meirás
Concello

Valdoviño prosigue ampliando su red de espacios cardioprotegidos con la instalación, en los últimos días, de un nuevo DESA – Desfibrilador Externo Semiautomático– en el campo de fútbol Misael Prieto de Meirás. El objetivo, explican desde el ejecutivo que dirige Alberto González, es sumar lugares estratégicos para que el tiempo de acceso a estos equipos por parte de la vecindad no exceda los cinco minutos, “o máximo de actuación que concede a cadea de supervivencia”, explica el Concello.

El alcalde supervisó junto a los ediles de Deportes, Sergio Saavedra, y Servizos, Benito Vega, la instalación del aparato, agradeciendo la colaboración del club para activar este nuevo punto –integrado por un desfibrilador, vitrina, señalética, kit de reanimación y placa identificativa–.

Valdoviño trabaja para ser un concello cardioprotegido con la instalación de desfibriladores

Más información

Este nuevo lugar se suma a otros emplazamientos estratégicos, ubicados en el Punto de Atención á Infancia (PAI)-Aula da Natureza; las escuelas unitarias de Taraza, Vilarrube y Lago; la casa consistorial; el centro sociocomunitario; los locales sociales de Sequeiro –sede de la Escola de Música, Loira y Vilaboa –Aula de Cerámica; las casetas de socorrismo de las playas de O Río y Campelo (Meirás), Vilarrube, O Baleo, Pantín y A Frouxeira; el pabellón municipal, el centro de As Forcadas, el campo de fútbol de Mourente y la piscina de Lago.

Además, la Policía Local y la Guardia Civil cuentan asimismo con un equipo de apoyo adaptado en sus vehículos. El CPI Atios dispone también de este aparato gracias al impulso hace años de la ANPA Beiramar.

