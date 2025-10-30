Valdoviño da un paso clave para aprobar 37 nuevos núcleos rurales

Casa consistorial de Valdoviño Daniel Alexandre

El Consistorio de Valdoviño ha dado un paso decisivo en su planificación urbanística tras el pleno celebrado el pasado día 28. Así, el Concello ha dado luz verde a la delimitación de 37 nuevos núcleos rurales, una medida que encara su recta final y que beneficiará directamente a más de 500 propietarios de las ocho parroquias del municipio, quienes podrán edificar en sus terrenos y contribuir así a asentar población. Esta aprobación salió adelante con los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP. Se trata de la segunda vez que la corporación aborda este asunto, ya que la Xunta había solicitado modificaciones no sustanciales al documento aprobado inicialmente en febrero de 2024.

Además, el pleno aprobó por segunda vez los criterios para la implantación de campamentos turísticos en suelo rústico. Esta normativa busca ordenar el asentamiento de campings y áreas para autocaravanas, dando seguridad jurídica a una actividad con fuerte demanda en la localidad. Este expediente también había sido devuelto por la administración gallega con correcciones menores tras su aprobación inicial en 2022. Ahora, ambos documentos serán remitidos nuevamente al ejecutivo autonómico para su aprobación definitiva.

POS+ Adicional

En otro orden de asuntos, en la sesión plenaria se aprobaron también de manera provisional destinar 220.245,46 euros del programa POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña a gasto corriente.

Esta decisión, explica el Ayuntamiento, se tomó siguiendo el criterio de los servicios económicos, al constatar que los fondos no eran suficientes para las obras previstas, por lo que financiarán servicios diarios del Concello. Finalmente, se fijaron los días de cierre por mantenimiento del Punto de Atención á Infancia, que serán este viernes 31 de octubre de 2025 y el lunes 16 de febrero de 2026 –Entroido–.