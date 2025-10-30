Las nuevas clases de teatro musical esperan a su alumnado en Valdoviño

Las clases de Manuel Carballeira, en Loira, son intergeneracionales Cedida

Aulas culturales del Concello de Valdoviño como las de artes plásticas o la de cerámica iniciaron en los últimos días las clases, aunque todavía quedan algunas vacantes libres. Asimismo, en la oferta de la Escola Municipal de Música destaca la nueva disciplina del teatro musical, que en este caso no se desarrollará si no se cubren un mínimo de plazas.

En este último caso, que se desarrollará en el local social de Sequeiro, están dirigidas a niños y niñas a partir de seis años y también a personas adultas, que se pueden inscribir en la Casa da Cultura (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00) hasta este viernes 31 incluido, o a través de la sede electrónica hasta el 2 de noviembre. El precio de esta clase es de 10 euros al mes.

Por otro lado, el aula de artes plásticas, que tiene lugar un curso más en el local social de Loira de la mano del pintor Manuel Carballeira, ya cuenta con una veintena de alumnos y alumnas que van desde los 8 años hasta los 70.

Asimismo, la ceramista Martina Beceiro, de Mai Cerámica, con su estudio en Vilarrube, ya está impartiendo las clases de cerámica en Vilaboa. Para apuntarse en cualquiera de estas dos últimas disciplinas, hay que contactar con la Casa da Cultura, de 10.00 a 14.00 horas, ya sea presencialmente o en el 981 487 666.