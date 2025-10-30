Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Aulas culturales

Las nuevas clases de teatro musical esperan a su alumnado en Valdoviño

Estos son los últimos días para apuntarse a esta actividad y a otras aulas culturales como cerámica o artes plásticas

Redacción
30/10/2025 10:51
Las clases de Manuel Carballeira, en Loira, son intergeneracionales
Las clases de Manuel Carballeira, en Loira, son intergeneracionales
Cedida

Aulas culturales del Concello de Valdoviño como las de artes plásticas o la de cerámica iniciaron en los últimos días las clases, aunque todavía quedan algunas vacantes libres. Asimismo, en la oferta de la Escola Municipal de Música destaca la nueva disciplina del teatro musical, que en este caso no se desarrollará si no se cubren un mínimo de plazas.

En este último caso, que se desarrollará en el local social de Sequeiro, están dirigidas a niños y niñas a partir de seis años y también a personas adultas, que se pueden inscribir en la Casa da Cultura (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00) hasta este viernes 31 incluido, o a través de la sede electrónica hasta el 2 de noviembre. El precio de esta clase es de 10 euros al mes.

Por otro lado, el aula de artes plásticas, que tiene lugar un curso más en el local social de Loira de la mano del pintor Manuel Carballeira, ya cuenta con una veintena de alumnos y alumnas que van desde los 8 años hasta los 70.

Asimismo, la ceramista Martina Beceiro, de Mai Cerámica, con su estudio en Vilarrube, ya está impartiendo las clases de cerámica en Vilaboa. Para apuntarse en cualquiera de estas dos últimas disciplinas, hay que contactar con la Casa da Cultura, de 10.00 a 14.00 horas, ya sea presencialmente o en el 981 487 666.

Te puede interesar

El mural con motivo del Ano Castelao en Fene se plasmó a raíz del llamamiento a los Concellos realizado por Vía Galega

Fene empieza la agenda de despedida del Ano Castelao: Isabel Risco y Fran Rei, a escena
Redacción
Este miércoles durante la firma del convenio entre los presidentes de la RAG y de Alingua

Ferrol, Narón y Cedeira tendrán, por acuerdo de la RAG y Alingua, mapas sociolingüísticos escolares
Redacción
Maikel, en las nuevas instalaciones pontesas, en donde tuvo lugar la jornada de puertas abierta

Miguel Alvariño García, exarquero internacional: “No me arrepiento de nada. Me va mejor que nunca”
Miriam Tembrás
Un inicio demoledor fue clave para el aplastante triunfo ferrolano

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Hay muchos cortes de vídeo de este partido que son para enseñar”
Miriam Tembrás