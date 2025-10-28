Un instituto para Valdoviño: la enmienda del PSOE a los presupuestos de la Xunta
El alcalde, Alberto González, subraya la necesidad de esta infraestructura debido al crecimiento de la población
El PSOE reclamará en el Parlamento gallego la creación de un instituto de Educación Secundaria en Valdoviño. La formación planea presentar una enmienda a los presupuestos de la Xunta para 2026, con el objetivo de instar al ejecutivo autonómico a dirigirse al Partido Popular y posicionarse sobre esta demanda.
El alcalde, Alberto González, subraya la necesidad de esta infraestructura debido al crecimiento de la población, lo que se traduce en un “crecemento do número de nenos e nenas que están a acudir aos seus centros educativos”. El regidor lamenta la situación histórica del municipio, que obliga a los estudiantes a desplazarse a otras localidades para continuar sus estudios. “Valdoviño leva toda a vida tendo que trasladar aos seus estudantes a outras localidades, como Ferrol, Narón ou Cedeira para que poidan cumprir o bacharelato ou a FP”, señaló.
González argumenta que un centro propio no solo facilitaría la logística, sino que también fomentaría “unha maior socialización, que se perde, en parte, ao ter que que moverse a outros concellos”. La propuesta del alcalde va más allá de enseñanza obligatoria. En este sentido, asegura que “creo que é totalmente necesario que Valdoviño teña un instituto, e que nese instituto tamén se poida contemplar unha pequena liña de FP básica que axudase a completar o potencial educativo do noso concello”.
Por su parte, el diputado socialista Aitor Bouza aseguró que reclamará que la Xunta incorpore una partida específica para la creación de este centro. “Xa foi incorporado como enmenda o ano pasado e o Partido Popular votou en contra”, lamentó, añadiendo al respecto que “nós levaremos esa voz, como non pode ser doutro xeito, ao Parlamento de Galicia, e esixiremos ao goberno de Rueda que se comprometa con Valdoviño”, remarcó el parlamentario.