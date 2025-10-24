Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

La Sociedade Galega de Historia Natural y Valdoviño promueven visitas escolares a la laguna

El contenido de las explicaciones se adaptará a la edad del alumnado

Redacción
24/10/2025 21:23
PROGRAMA VISITAS ESCOLARES
PROGRAMA VISITAS ESCOLARES
Cedida

Valdoviño colabora de nuevo con la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) y retoma su programa de visitas guiadas escolares al entorno de la laguna de A Frouxeira. La convocatoria, abierta ya para todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de manera gratuita, busca fomentar la divulgación y el respeto al humedal, uno de los cinco que cuentan con medidas de defensa en la comunidad autónoma –cabe señalar que se trata de una Zona de Protección Para Aves (ZEPA), Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (Zepvn) y Zona de Especial Conservación (ZEC)–.

Así, la SGHN será la encargada de dirigir los recorridos, que se concertarán previamente con los colegios. El contenido de las explicaciones se adaptará a la edad del alumnado y se centrará en la importancia de la laguna, su singular flora y fauna, su historia, sus dinámicas naturales y las diversas figuras de protección que rigen el territorio valdoviñés.

Los centros interesados deben enviar una solicitud por correo electrónico a ferrol@sghn.org o llamar al número de teléfono 698 14 13 84.

Te puede interesar

Imagen de ar

Ferrol es la ciudad con mayor diferencia entre sexos en salario por hora
X. Fandiño
Marquesina del municipio de Cabanas

Cabanas inicia un plan de encuentros con los vecinos que comenzó en Santa Cruz
Redacción
Imagen de archivo de un contador

Moeche aprueba 26 subvenciones destinadas para el pago de la factura eléctrica
Redacción
Operarios en los primeros trabajos de construcción del estacionamiento

Pontedeume comienza la construcción del nuevo aparcamiento de Ombre
Redacción