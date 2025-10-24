La Sociedade Galega de Historia Natural y Valdoviño promueven visitas escolares a la laguna

PROGRAMA VISITAS ESCOLARES Cedida

Valdoviño colabora de nuevo con la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) y retoma su programa de visitas guiadas escolares al entorno de la laguna de A Frouxeira. La convocatoria, abierta ya para todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de manera gratuita, busca fomentar la divulgación y el respeto al humedal, uno de los cinco que cuentan con medidas de defensa en la comunidad autónoma –cabe señalar que se trata de una Zona de Protección Para Aves (ZEPA), Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (Zepvn) y Zona de Especial Conservación (ZEC)–.

Así, la SGHN será la encargada de dirigir los recorridos, que se concertarán previamente con los colegios. El contenido de las explicaciones se adaptará a la edad del alumnado y se centrará en la importancia de la laguna, su singular flora y fauna, su historia, sus dinámicas naturales y las diversas figuras de protección que rigen el territorio valdoviñés.

Los centros interesados deben enviar una solicitud por correo electrónico a ferrol@sghn.org o llamar al número de teléfono 698 14 13 84.