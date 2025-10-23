Valdoviño se suma al programa autonómico de oferta de suelo para edificar 21 viviendas protegidas

Un momento de la firma del convenio entre Xunta y Valdoviño Xunta

El Concello de Valdoviño acaba de sumarse al programa de la Xunta por el que se ponen a disposición terrenos de titularidad municipal para proceder a la construcción de vivienda protegida.

El regidor local, Alberto González, se desplazó a Santiago para rubricar el acuerdo de colaboración con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, con la presencia también de la jefa territorial del departamento en A Coruña, Begoña Freire.

El contenido del convenio se traduce en la cesión de la parcela de la calle Atios La Penela, número 3 de Valdoviño, con una superficie de 201 metros cuadrados, para la construcción de hasta 21 viviendas protegidas.

La Xunta pone a disposición del Concello apoyo técnico para esta oferta de espacios edificables y será el organismo autonómico el que saque a concurso público en régimen de libre concurrencia la propiedad municipal para construir pisos protegidos que podrán ofertarse tanto en régimen de alquiler como de venta. Con el acuerdo se prevé además facilitar información a los promotores, cooperativas y ciudadanía en general sobre los suelos disponibles.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo –IGVS–, como organismo dependiente de la Xunta, será el que se encargue de la redacción de los pliegos de bases, los anuncios y la licitación de esta actuación urbanística.

También se gestionará desde el IGVS la mesa de contratación y valoración técnica de las ofertas, de modo que el Concello valdoviñés solamente tendrá que encargarse de dictar la resolución de la adjudicación, además de participar en la mesa de contratación cuando se proceda a la convocatoria.

Comarca

Valdoviño se suma así a esta iniciativa oferta de vivienda pública, como ya hicieron otros concellos gallegos como el de Arnoia, Friol y, en Ferrolterra, el municipio de As Pontes. De hecho, este concello fue el primero en adherirse a este proyecto, con la habilitación de dos parcelas para vivienda protegida.

Los adjudicatarios deberán destinar las parcelas a la construcción de viviendas de protección autonómica bien en venta o alquiler, en las modalidades de régimen general, especial o concertado. En el caso de que se trate de una adjudicación mediante al constitución de un derecho de superficie, las viviendas que se construyan únicamente podrán alquilarse en las mismas modalidades ya citadas.

El programa, tal y como se informó desde la Consellería que dirige María Allegue, está resultando muy interesante para las administraciones locales y, en este sentido, son ya bastantes los Concellos con los que ya está en contacto la Xunta para continuar con la extensión de la iniciativa en más territorio.

Además, el plazo para inscribirse en este programa entre Concellos y Xunta se encuentra abierto de forma indefinida para facilitar su puesta en marcha.