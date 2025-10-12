Medio Ambiente multa a Valdoviño con 10.000 euros por los vertidos ilegales en la piscifactoría de Meirás

Depósito ilegal de residuos en la antigua piscifactoría de Meirás Daniel Alexandre

“Es sorprendente que, conociendo la situación, en vez de ofrecernos colaboración para solucionar un problema, se ataque a los vecinos y vecinas de Valdoviño, a través del Concello, ordenando una multa”. Así de contundente se mostraba el alcalde de Valdoviño, Alberto González, en relación a la propuesta de sanción –de unos 10.000 euros– notificada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta por el abandono incontrolado de residuos en las instalaciones de la antigua piscifactoría de Meirás.

El regidor incide en que el ejecutivo autonómico sabe que el recinto “tiene propietarios o, por lo menos, administradores concursales, que son los responsables de la situación actual”, asevera, incidiendo en la complejidad del problema sabiendo “las dificultades que tienen los Ayuntamientos para poder abordar estas circunstancias, insisto, cuando hablamos de una propiedad privada. Podrá haber desaparecido la sociedad, haberse dado por extinta, pero eso tiene unos propietarios, que son los que deben velar por ella”, añade González en relación a la antigua piscifactoría, que pertenecía a Luso Hispana de Acuicultura S.L.

En su expediente sancionador, la Xunta señala que el Concello era conocedor del depósito de esos residuos y que no se adoptó ninguna medida eficaz para evitarlo. Desde el Concello, sin embargo, exponen que “sí que se han hecho actuaciones, dentro de su marco normativo, para poder advertir de que ahí no se puede entrar, y de que hay una situación peligrosa. Ha estado señalizando, incluso identificando a la gente que entraba y trasladando esa situación a los administradores concursales”.

El alcalde incide en lo sorpresivo de esta propuesta de sanción, que llega después de que el gobierno autonómico haya declarado, el pasado mes de abril, la extinción de la concesión de actividad. “Es desagradable, sobre todo cuando estamos buscando una solución para darle una salida definitiva a lo que estamos padeciendo. No lo entendemos, sobre todo, cuando ya he hablado sobre este problema con dos conselleiros do Mar. Es muy curioso”.

Cabe señalar que la Xunta incoa este expediente tras una inspección realizada el pasado mes de julio, solicitada a raíz de un procedimiento sancionador anterior y de una queja recibida en el Defensor del Pueblo.