Talleres gratis de estimulación cognitiva para mayores de 65 años en Meirás y Valdoviño

Imagen de archivo de una sesión de memoria en Valdoviño - Cedida

El Concello de Valdoviño anima a sus vecinos y vecinas de 65 años o más a participar en los talleres de estimulación cognitiva que están programados para que comiencen este mes de octubre sin suponer coste alguno para las personas que acudan a alguno de los dos puntos en los que se desarrollarán: el local vecinal de Meirás y el centro socio comunitario del municipio.

El técnico Daniel Cartelle será quien los guíe, con una periodicidad semanal, para que en casa sesión se trabaje, de modo didáctico y lúdico, aspectos como la memoria, la percepción, la atención, la concentración, el lenguaje y las funciones ejecutivas, como pueden ser la resolución de problemas y la planificación.

Las sesiones serán los jueves, en Meirás de 9.30 a 10.30 y en Valdoviño con dos turnos, de 11.00 a 12.00 y de 12.00 a 13.00 horas. Todos los materiales los pondrá el Concello. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de octubre en la Casa da Cultura (de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00) y hasta el 12 en la sede electrónica.