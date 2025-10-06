Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Talleres gratis de estimulación cognitiva para mayores de 65 años en Meirás y Valdoviño

La inscripción se puede formalizar hasta el 12 de octubre

Redacción
06/10/2025 02:09
1
Imagen de archivo de una sesión de memoria en Valdoviño - Cedida

El Concello de Valdoviño anima a sus vecinos y vecinas de 65 años o más a participar en los talleres de estimulación cognitiva que están programados para que comiencen este mes de octubre sin suponer coste alguno para las personas que acudan a alguno de los dos puntos en los que se desarrollarán: el local vecinal de Meirás y el centro socio comunitario del municipio. 

El técnico Daniel Cartelle será quien los guíe, con una periodicidad semanal, para que en casa sesión se trabaje, de modo didáctico y lúdico, aspectos como la memoria, la percepción, la atención, la concentración, el lenguaje y las funciones ejecutivas, como pueden ser la resolución de problemas y la planificación. 

Las sesiones serán los jueves, en Meirás de 9.30 a 10.30 y en Valdoviño con dos turnos, de 11.00 a 12.00 y de 12.00 a 13.00 horas. Todos los materiales los pondrá el Concello. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de octubre en la Casa da Cultura (de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00) y hasta el 12 en la sede electrónica. 

Te puede interesar

Un grupo de peregrinos, este sábado, iniciando su ruta en Ferrol bajo la lluvia

Suma y sigue: el Camino Inglés mantiene su ritmo de crecimiento imparable desde Ferrol
Montse Fernández
1

Non é moderno, “é de toda a vida”: a compra máis “ecofriendly” está no Alto do Castiñeiro, en Narón
Eva Mazás Arnoso
1

Casi 100 kilos menos de basura en la playa de Doniños tras la limpieza liderada por Aspanaes
Marta Corral
1

Los nietos de Adolfo Villar, muerto en un campo de concentración en Argelia, piden “reconocimiento moral” en el juzgado de Ferrol
Redacción