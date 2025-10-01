Valdoviño toma parte en Madrid en una reunión con la DGT sobre el autocaravanismo

Un momento de la reunión celebrada en Madrid - I Concello

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, tomó parte esta semana en Madrid –en calidad de vocal de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)– en la primera reunión que ha celebrado el grupo de trabajo creado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para abordar el autocaravanismo.

El regidor valdoviñés remarca la necesidad de contar con una regulación clara que facilite “o equilibrio entre o turismo de autocaravanas e a protección do medio e a convivencia coa veciñanza”, una reivindicación, aseveró, que la localidad “fai súa dende hai tempo”.

González señala que la presencia de estos llamados vehículos vivienda es cada vez mayor en la comarca, así como el número de quejas “no capítulo de estacionamento”.

TEGA censura el “abandono de las playas” en Valdoviño Más información

Cabe recordar que el pasado verano las protestas de los vecinos y vecinas de varios municipios de la comarca fueron constantes a este respecto, censurando la conducta de algunos de los usuarios de las autocaravanas, que aparcaban en lugares no autorizados para este tipo de vehículos o acampaban, incluso, en zonas expresamente prohibidas –como fue el caso de las áreas dunares de las playas del concello de Ferrol–.

Normativa vigente

El Ayuntamiento de Valdoviño ve en este grupo de trabajo creado una oportunidad para darle solución a este problema de manera consensuada, dada la “capacidade de manobra limitada” por la normativa vigente en esta materia. Precisamente, en el encuentro celebrado en Madrid tomaron parte, además de la DGT y la FEMP, representantes de los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes y Movilidad Sostenible.

También estuvieron presentes la Guardia Civil y portavoces de asociaciones del sector de las autocaravanas, “co ánimo de abordar en sucesivas reunións os cambios normativos necesarios” que pongan fin a un conflicto que revive cada verano