Vecinos de Valdoviño cumplen un año más con la tradición de subir a San Andrés de Teixido

Andada a Santo André de Teixido (Valdoviño)I Concello

Valdoviño cumplió un año más, y ya van 24, con la tradición de caminar hasta el santuario de San Andrés de Teixido. Cerca de un centenar de vecinas y vecinos de la localidad se sumaron este sábado a la caminata impulsada por el Concello.

El alcalde, Alberto González, realizó durante el transcurso del recorrido (de algo más de 25 kilómetros) algunos apuntes sobre el patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico que los caminantes se iban encontrando en su ruta hasta lo alto de A Capelada.

En el puente medieval de Porto do Cabo, en el límite con el municipio de Cedeira, "esperaban as caldupeiras, que ofreceron un refrixerio aos romeiros e romeiras, nunha parada na que a música estivo ben presente", explican desde el ejecutivo local.

Después de unas seis horas, los primeros caminantes llegaron hasta la pequeña aldea de Teixido, en donde los participantes realizaron una comida antes de emprender el camino de vuelta a Valdoviño.

Desde el Concello agradecen la colaboración en esta tradicional iniciativa de los miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil.