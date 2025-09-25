Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Fallece un joven de Valdoviño tras colisionar con su bicicleta contra un coche en la parroquia de Sedes

El accidente tuvo lugar durante la tarde del pasado martes en el Camiño do Esperón

Redacción
25/09/2025 18:25
El menor fue trasladado inicialmente al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol
El menor fue trasladado inicialmente al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol| Emilio Cortizas

Un joven de 15 años de edad, vecino del término municipal de Valdoviño, perdió la vida esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba en bicicleta por el entorno de la parroquia de Sedes. El incidente, según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, se produjo el pasado martes, día 23, alrededor de las 18.45 horas en el Camiño do Esperón, cerca de la intersección con la carretera DP-5404.

Tras el incidente, un particular alertó a la central autonómica para solicitar asistencia sanitaria para el menor, indicando que se encontraba sobre la calzada inconsciente. Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó al muchacho al Arquitecto Marcide de Ferrol. No obstante, debido a las lesiones sufridas, inmediatamente se le derivó al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde fue ingresado, falleciendo dos días más tarde.

La muerte de este joven ha provocado un gran pesar en la comarca, siendo un alumno del CPI Atios de Valdoviño y portero del club de fútbol de Meirás, entidad que ha querido expresar el dolor por su pérdida a través de sus redes sociales.

Te puede interesar

Lázaro, arriba en el centro, el pasado año con los cadetes en As Pontes

El Marina Ferrol empieza por el final su nueva campaña
Miriam Tembrás
La actividad liguera regresa a las instalaciones locales

El mejor tenis de mesa nacional y gallego vuelve al local social de Santa Icía
Redacción
La carrera local tiene una gran acogida

Nuevo trazado en As Somozas para decidir el Gallego
Redacción
La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta

La cuarta jornada de huelga en el sector de los cuidados exige el desbloqueo de las negociaciones
X. Fandiño