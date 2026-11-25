De alumno a anfitrión: Ignacio Bellas abre a súa explotación en San Sadurniño, Granxa de Gudín, aos novos labregos
Despois de formarse en Asturias, Madrid e Palencia en edicións anteriores do Programa Cultiva do Ministerio de Agricultura, acolle agora a mozos procedentes doutras Comunidades Autónomas
Hai uns anos, Ignacio Bellas fixo a maleta para aprender en granxas de Asturias, Madrid e Palencia. Agora é el quen recibe en San Sadurniño, na súa Granxa de Gudín. Este rapaz pontés é un dos participantes no Programa Cultiva do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, unha iniciativa a través da cal o Goberno financia estancias de formación práctica para mozos e mozas –agricultores e gandeiros– en explotacións “modelo” de toda España.
Convén sinalar que o Executivo puxo en marcha esta iniciativa en 2020, cubrindo o aloxamento, manutención e transporte dos participantes, ademais dunha compensación para pagar a quen atenda a explotación propia durante a ausencia. Dende os seus inicios tomaron parte máis de 750 mozos, que se formaron en máis de 500 granxas, cun investimento de preto de 9,5 millóns de euros –para a presente edición de 2026, na que as estancias se producirán no 2027, o presuposto é de 1,2 millóns de euros–.
Dos eucaliptos ao pasto
A pesares de que a súa primeira experiencia profesional foi na rama da soldadura, a historia deste mozo comeza nun ciclo de formación profesional de xardinería e florería en Guísamo. Fixo despois as prácticas en Viveiros Pomariño, na Capela, e quedou alí traballando “e fun enganchando”, lembra.
Ao tempo, empezou a facer “cousiñas” na casa da súa avoa, en San Sadurniño, onde reside actualmente. Primeiro, explica, foron traballos de mantemento. Despois chegou o vivieiro, a plantación de árbores froiteiras e, case como consecuencia, as ovellas –que entraron a limpar os terreos–. Pouco a pouco foi transformando as fincas familiares que estaban cubertas de eucaliptos en pastos e soutos onde agora pacen os animais e, a esas terras, súmanselle outras que lle deixan veciños e coñecidos e que Bellas vai recuperando pouco a pouco.
Precisamente, esta diversidade é unha das características que enxalza o Ministerio da súa explotación. “La gestión conjunta permite aprovechar sinergias entre las diferentes actividades realizadas, como por ejemplo mediante el uso de estiércol como fertilizante orgánico y el pastoreo para el mantenimiento de las plantaciones, reduciendo labores mecánicas y optimizando los recursos disponibles en la explotación”, figura na ficha do Programa Cultiva. O Goberno tamén destaca desta explotación sadurniñesa “la conservación y valorización de recursos genéticos locales”, ademais do “aprovechamiento de excedentes de producción mediante su transformación agroalimentaria en un obrador compartido, incrementando el valor añadido”.
Hoxe en día, Granxa de Gudín ten, como as súas ovellas, catro patas: o viveiro –especializado en variedades autóctonas–, as plantacións de castiñeiros e maceiras, a horta e o sector ovino, cun total de 34 ovellas nais. “Comparado cunha explotación que viva só diso, son poucas. Pero xa pasan a ser un número importante”, recoñece, lembrando que aínda que o peso do traballo lévao el, conta coa axuda puntal dos seus pais, que viven preto e que lle atenden aos animais cando ten que saír. Agora, de novembro a febreiro, a actividade de Granxa de Gudín baixa e, desde mediados dese último mes, “entre o viveiro e a horta estou a tope. Pero non me queixo; o meu é vocacional total. Sarna con gusto non pica”, comenta entre risas.
Unha semana noutra granxa
Ignacio Bellas coñeceu o Programa Cultiva como “alumno”. Na actualidade forma parte da Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia (Ovica) e foi, precisamente, unha técnica da entidade a que lle falou desta iniciativa. Case ao mesmo tempo un amigo seu das Pontes, que ten unha explotación leiteira, estaba a acoller a unha moza a través deste plan. “Díxome que estaba moi ben e apunteime”, comenta.
A primeira estancia foi no 2023, na zona de Navia (Asturias), nunha facenda de campo centrada na mazá e que empezaba tamén co aguacate. Ademais, criaba porco asturcelta. En maio dese mesmo ano viaxou á serra norte de Madrid, a unha granxa máis parecida á súa, aínda que con moita menos horta e menos froiteiras –pola contra, con bastante máis ovino e caprino en extensivo–. Na seguinte edición, Bellas estivo en Palencia, nunha explotación que transformaba boa parte do que producía.
“Máis que aprender, trátase de abrir un pouco a mente e ver outras formas de traballar”, explica sobre a súa experiecia como “invitado”. Ver como se manexan os cultivos e os animais ou como se comercializan os produtos é, segundo este pontés afincado en San Sadurniño, o máis interesante que ofrece o Programa Cultiva.
A estancia madrileña, recoñece, foi a que máis lle prestou. “Hai cousas que, claramente, non son replicables aquí e outras que si”, expón sobre o aprendido, incidindo en que a vivencia serve, tamén, para valorar o propio. “Está moi ben saír fóra para ver a sorte que temos en Galicia, co noso clima, cos solos que temos”, reflexiona.
Modelo
Despois de varias experiencias do outro lado, agora é Bellas –vinculado ao Sindicato Labrego Galego (SLG)– quen acolle na súa explotación a outros labregos. Na edición do ano pasado recibiu a Cristina –que tamén realizou unha estancia en Ribeiregas SCG (Negreira de Muñiz, Lugo)–, unha produtora asturiana que cultiva mini kiwi e tamén transforma a froita en zume.
Dende o SLG explican que lle interesaba facer esta estadía en Galicia porque as condicións climatolóxicas son similares ás do seu lugar de orixe e, ademais, os días que botou en Ferrolterra permitíronlle visitar o obradoiro compartido da Fusquenlla, ubicado no municipio de Moeche. “Viña tamén con ganas de ver o manexo, como mesturaba un pouco as ovellas coa fruticultura, porque ela tivera ovella xalda, de raza asturiana”, expón o pontés, comentando que “foi aprendendo cousiñas”. Bellas incide no feito de que aínda que nas estancias se traballe, ese non é o obxectivo principal, senón que o valor do Programa Cultiva está en amosar o propio sistema e compartir o día a día dunha granxa.
Este labrego non renuncia, de momento, a seguir participando nesta iniciativa como “alumno”, aínda que recoñece que ás veces lle resulta complicado porque “moitas estancias son na primavera, xusto cando máis traballo teño”.
Malia ás vantaxes e o proveito que lle poden sacar os participantes, a Ignacio Bellas gustaríalle que este programa chegase a máis xente. “No sindicato sempre estamos dicindo que é importante que a xente se entere de que existen este tipo de iniciativas, porque están moi chulas”, comenta, remarcando que a clave do seu éxito está en que “vas fóra, ves como se traballa noutros lugares e sacas ideas”. Así a todo, as persoas interesadas terán que agardar ata o vindeiro ano, dado que o prazo de inscrición venceu a mediados de setembro.