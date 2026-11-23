Máis de 540 mulleres ‘Sinaladas’ na mostra de Montse Fajardo: “non só falamos do que penaron, tamén do que loitaron”
Ferrolterra ten un gran peso na exposición que agora se exhibe en San Sadurniño da man da Deputación da Coruña
‘Sinaladas’, a exposición que está dispoñible até final de mes na galería da Casa do Concello de San Sadurniño, froito do profundo traballo de investigación da xornalista e escritora Montse Fajardo, remata itinerancia nesta parada, polo que a partir do luns 30 quedará a dispor na Deputación da Coruña, para calquera espazo cultural, centro de ensino ou institución que desexe achegar ao seu público a historia das loitas das mulleres, dende finais do século XIX até as derradeiras datas do XX, ‘cen anos de conquistas e represión’.
“Este foi o proxecto máis ambicioso que fixen na miña vida porque había máis de 500 mulleres das catro provincias galegas, aparte era un período moi grande, era un século de historia e é máis difícil de rastrexar a historia en feminino, pero tiven moita axuda” territorio por territorio, valora a investigadora, achegando o exemplo de Ánxela Loureiro, que “foi fundamental para contar o que pasou no 72 en Ferrol con perspectiva de xénero”. O resultado que se exhibe actualmente é unha adaptación a “un formato máis manexable e máis reducido, pero que ten todos os contidos”, para fomentar así a participación das entidades e asociacións, e centrándose particularmente nos concellos da Coruña.
Tanto nos anteriores lugares nos que se exhibiu a mostra, como o xoves na inauguración en San Sadurniño, que contou coas deputadas Sol Agra e Cristina García; co alcalde, Secundino García, e coas concelleiras María Muíño Filgueira e Raquel Piñeiro López, a comisaria impartiu unha charla na que fixo fincapé en “como as mulleres foron participando en loitas para conquerir dereitos, non só para elas, senón para a sociedade”. Así, comeza polo seu papel nas revoltas agrarias, nas que “estaban en primeira fila”, interesadas por “acabar cos abusos dos caciques e, sobre todo, loitar contra a fame, nun momento que había moita mortandade infantil”, polo que se estaba a xogar coa supervivencia das súas familias.
Montse Fajardo fala de que “incluso, nos tempos máis avanzados as mulleres sempre temos que loitalo moito máis”. É o caso da época da Ilustración, do momento no “que se aproba a lei aos dereitos dos homes, dos nenos e dos escravos, e cando Olympe de Gouges pide os dereitos para as mulleres, mándana á guillotina” ou cando se presenta a agrupación feminina das Irmandades da Fala na Coruña, cun acto protagonizado por un home, tal como exemplifica.
“Na República, por primera vez votamos, por primeira vez se recoñece a igualdade entre homes e mulleres na Constitución republicana, a igualdade tamén entre esposo e esposa, que iso vai ser moi importante, e como logo chega o golpe de Estado e todo iso derrúbase: a muller queda supeditada ao varón, ten que pedir licencia marital para todo (para sacar o carné de conducir, para asinar un contrato…), volven delitos misóxinos como o adulterio feminino e existen figuras tan misóxinas como o suicidio por honor, que permitía, ata o ano 63, que un home puidera matar a unha muller se era adúltera…”, relata a comisaria da mostra.
Así mesmo, constata que nesa etapa previa ao “castigo que supuxo para todas” o franquismo, tamén se atopan exemplos contraditorios con esa escalada en dereitos: “os sindicatos queixábanse de cando as mulleres facían unha folga, por exemplo, as estibadoras”, apunta Fajardo, e que, a pesar de que elas gañaran a metade que os seus compañeiros, estes “saían queixándose de que era unha competencia desleal e que era moito mellor subir os soldos aos homes e que as mulleres quedaran na casa”.
Coa Transición, “tamén se esqueceron un pouco de nós”, expresa Montse Fajardo, “porque cando se produce a lei da amnistía no ano 77, quedaron máis de 300 mulleres no Estado en cárceres por delitos como o aborto, a prostitución, o adulterio feminino…”, sendo o movemento feminista o que levantou a voz. Tamén hai nomes delas rescatados do nacionalismo galego, que de feito volven conectar con Ferrol: “cando a caída de Moncho Reboiras, tamén Elvira Souto, a súa compañeira, tivo que exiliarse, e Margarita Ledo, ou como, por exemplo, Marisa Vázquez Varquero acabou presa”, conta a investigadora.
Son 540 nomes os que inclúe a exposición, persoas implicadas en momentos clave para a sociedade galega, inabarcábeis nunha páxina, un traballo inédito na súa visión de conxunto, do que destaca ter posto “a ollada nas mulleres e non só como represaliadas para a ditadura, senón tamén como resistentes e como solidarias”, explica Monste Fajardo. A investigadora salienta do resultado que “non só falamos do que pensaron”, xa que “o papel tan importante que xogaron na historia do país”, polo que un día foron “apontadas e perseguidas”, é o que hoxe as recoñece como auténticas figuras ‘Sinaladas’.
Ferrolterra
“Ferrol ten moita presenza na mostra”, destaca a investigadora, rememorando casos como o de “Antonia Alarcón, que inseriron a súa cabeza nunha pica polas mobilizacións de finais do século XIX no Arsenal”. O protagonismo desta zona continúa até as as cargas policiais contra as mobilizacións obreiras do 10 de marzo de 1972, que deixarían dous mortos, medio cento de persoas feridas e 150 detidas. Destas últimas, a mostra lembra, por exemplo, a “Josefa Varela, que ingresa no cárcere”.
Entre estes capítulos da historia galega, van saíndo fitos como o que se marcou en 1909, cando “as estibadoras ferrolás forman un colectivo ao que seguirán logo o das minas de Lousame ou o das obras das estradas de Negreira. Mais, a pesar de ser colectivos femininos, en poucos gobernan elas”. É o caso, por exemplo, da naronesa Amalia Fraguela, do grupo anarquista La Antorcha, que se podería vencellar con veciñas abandeiradas como a xastra Concepción Miranda, tamén da comarca, “que dá mitins na folga de consumos de 1901, na que tamén houbo vítimas femininas”. A incursión das mulleres na política constátase en colectivos como o Grupo Feminino Socialista de Ferrol, que se dilúe na década de 1920 para reaparecer “na II República da man de Toribia Iriarte ou María Abella Castro, veciña de Ares asasinada en setembro de 1936 aos 40 anos”.
A partir do golpe de Estado, remátase con outras vidas ferrolás, algunhas militantes deste colectivo como a de María Otero, ou doutros como a da uxetista Josefa Gómez Mera. Os nomes de Dolores Mosquera, Josefa Freire, Mérida Jiménez ou Concepción Montouto non resoaron tanto coma os da mugardesa Amada García, na mesma listaxe que están Elena Leira Leira, de Pontedeume, cunha condena a morte finalmente conmutada, e Juana Ferreiro Rodríguez, que foi asasinada, neste caso, despois de “enfrontarse á batida que vai buscar o home á súa casa da Barosa, nas Pontes”.
Outras 23 mulleres foron encausadas na investigación emprendida polo éxito da fuxida do bou Ramón, con 27 homes que conseguiron escapar dende Ares até Francia, condenando a Carmen Eiras Queijas e María Pazos Vázquez. En cambio, o “castigo” de Asunción Berea Mora foi a violación, “na súa casa da Coruña diante das súas fillas, que acababan de quedar orfas de pai”, o militar Joaquín Moreda Feal, que foi fusilado en Ferrol “tras negarse a bombardear poboación civil”.
“Non hai referencias á sexualidade dos homes mentres que todas as republicanas son putas”, afirma textualmente Montse Fajardo, tal como recollen os informes da Guardia Civil e Falange sobre Josefa Maroño Blanco, Antonia Pérez Miraz e María Pérez Miraz, que foron “detidas en 1939 en Cabanas por dar acubillo aos seus mozos, que andan fuxidos”. “Ademais, denuncian que os gardas intentan obrigalas a manter relacións con eles baixo ameaza de detención. Pero son elas as condenadas a doce anos”.
Os rexistros sobre as diferenzas na persecución ás mulleres son claras, do mesmo xeito que a miseria da época, a súa ideoloxía ou o asasinato do home, en ocasións deixou a prostitución como única opción. Segundo reza o expediente de María Ónega, vogal do Grupo Feminino Socialista de Ferrol, este foi o seu futuro tras matarlle á súa parella e ao seu pai, ou ao que se conduciu a Aurelia Prieto Balsa, irmá do alcalde republicano de Mugardos.
Fóra da ditadura, aínda que as detencións e procesos derivados das folgas estudantís que tiveron lugar no 1968 en Santiago de Compostela, orixinadas polo ambiente represivo franquista afectaron sobre todo aos homes, tamén houbo mulleres, como a ferrolá Josefa Piñón Seoane, que “quedou fichada por asinar un manifesto de apoio”. A represión contra o alumnado non rematou aí e, aínda que Franco xa morrera, a participación de Ánxela Loureiro na manifestación do 1 de maio do 1976 levouna a pasar dous días en comisaría.
‘Sinaladas’ tamén remarca a pegada doutras personalidades que estiveron “fondamente implicadas na loita do tardofranquismo, aínda que, en liñas xerais, o relato as ignore”, e que conectan directamente coa cidade. No 1967, María de los Ángeles Rivera Torres foi detida e ferida nas mobilizacións da Pysbe e, a raíz dos sucesos do 10 marzo do 1972, o Tribunal de Orde Pública abriu varios sumarios contra mulleres como Manuela Valcárcel, ‘Mela a Carboeira’. Así mesmo, outras foron empurradas de novo ao exilio por esta participación, “para evitar a súa persecución ou a dos compañeiros”, como foi o caso de Angelita Fernández, “exemplo de solidariedade coa recolleita de alimentos” para levar á factoría bacallaeira ou ao peche en Megasa.