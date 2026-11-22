As capelas de San Sadurniño, por Blanca Escrigas, no agasallo de Nadal
O Concello felicitará as festas cunha tirada de 1.600 postais coas ilustracións da acuarelista
A veciñanza de San Sadurniño terá á súa disposición, desde primeiros de decembro –tanto na Casa da Cultura como nas oficinas municipais–, o agasallo institucional co que o Concello felicitará o Nadal.
Nesta ocasión serán as oito capelas do municipio, a través das acuarelas da valdoviñesa Blanca Escrigas, as protagonistas da tirada de 1.600 postais que encargou o Concello, 200 por cada unha.
Así pois, desde o Consistorio que dirixe Secundino García apuntan que a artista completa “o seu particular percorrido pictórico” pola arquitectura relixiosa local, capturando a capela do Belén, a de Santa Mariña (Naraío), a da Esperanza (Santa Mariña do Monte), as de Cristovo da Portela e San Cristovo de Ferreira, a de San Marcos de Amido, a de San Estevo do Camiño de Arriba e a de Santiago de Silvalonga.
“Oito pequenos templos de características construtivas moi diferentes e vinculados, en boa parte, a antigas tradicións, romarías e celebracións populares”, sostén o Concello. Máis a alá dos edificios, as ilustracións de Escrigas céntranse tamén na súa contorna, reflictindo camiños, árbores, cruceiros ou prados. “Recursos que Escrigas non inventa, senón que contribúen a replicar a paisaxe sen idealizala”, engade o executivo local.
Recollida de sinaturas no municipio da iniciativa ILP Lingua Vital
San Sadurniño é un dos puntos de recollida de sinaturas da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) Lingua Vital, una proposta promovida pola plataforma Queremos Galego co apoio de centos de entidades sociais que pretende dotar Galicia dun novo marco que permita reverter a situación de emerxencia lingüística e garantir a presenza e o uso do galego en todos os ámbitos da vida.
Aquelas persoas que queiran apoiar a proposta poden facelo no mostrador de atención ao público da Casa do Concello, en horario de mañá. A iniciativa precisa reunir un mínimo de 10.000 sinaturas para chegar ao Parlamento de Galicia, onde se someterá á consideración dos diferentes grupos políticos con representación na Cámara.