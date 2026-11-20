Sinaladas estará expuesta hasta que concluya noviembre Cedida

La muestra itinerante de la Diputación ‘Sinaladas’ recaló en la galería de la Casa do Concello de San Sadurniño donde se encuentra expuesta hasta el próximo 30 de noviembre.

Se trata de una iniciativa que busca divulgar la historia de las mujeres gallegas y de los movimientos femeninos y activistas, ofreciendo una visión global de cien años de conquistas, luchas y represión, desde finales del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX.

La muestra de recuperación de memoria colectiva está estructurada en 39 paneles, 284 apartados y 373 imágenes que recogen la historia de 540 mujeres