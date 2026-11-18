Fajardo, durante una presentación reciente, en A Piruchela Daniel Alexandre

A las 18.30 horas de este jueves se inaugura en la galería de la Casa Consistorial de San Sadurniño la exposición ‘Sinaladas. A loita das mulleres no século XX: cen anos de conquistas e represión’, comisariada por la escritora e investigadora Montse Fajardo, autora de los textos que la componen.

Se trata de una muestra dividida en 39 paneles que contienen referencias a 540 mujeres, 194 rostros y hasta 373 imágenes de las revueltas agrarias, el movimiento obrero y sindical, los conflictos políticos y la resistencia antifranquista.

Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa es que, además de imágenes y semblanzas de figuras más conocidas, se incluyen también las de otras mujeres de las que, hasta ahora, apenas se sabía nada a pesar de participar activamente en algunos de esos conflictos. Este proyecto, que está itinerando por toda la provincia, se completa con una unidad didáctica para los centros educativos.

En la inauguración, además de la autora, intervendrán la diputada provincial de Igualdade, Sol Agra, y las concejalas María Muíño y Raquel Piñeiro. La muestra, que forma parte de la programación municipal por el 25-N, podrá visitarse hasta el lunes 30 de noviembre.