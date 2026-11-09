Sansa Auto, el taller de San Sadurniño que sorprende a quien lo descubre
Francisco Lago lleva al frente de este negocio doce años. La confianza depositada en el buen trabajo mantiene vivo un proyecto que se abrió en 2014 “con muchas ganas”
Más de una década ha pasado desde que Francisco Lago fundó junto a su cuñado Javier López, ambos vinculados al mundo de los ralis, Sansa Auto, un taller de reparación de vehículos ubicado en San Sadurniño que asombra a todo aquel que lo descubre y que atesora clientela de toda la comarca.
Desde sus inicios en 2014, han evolucionado “con sentidiño” hasta contar en la actualidad con una plantilla de diez profesionales. “A xente se queda sorprendida das instalacións, do espazo grande que temos e das persoas que somos”, relata el impulsor del proyecto, ubicado en una nave de más de 1.100 metros cuadrados que dispone de la última tecnología. “Traballamos con todas as marcas: facemos mecánica, electricidade, chapa e pintura e tamén estamos bastante especializados no coche eléctrico”, expone Fran, remarcando que “estamos nun momento no que está cambiando todo cara o híbrido e o eléctrico. Non se sabe ben cal vai ser o futuro real do sector”, indica el experto.
Los talleres viven, además, una época de “traballo a varrer”. A este respecto, el mecánico sostiene que “atopámonos que todo o mundo está igual, con moitísimo traballo. Pero o problema é atopar xente cualificada, profesionais... É algo que pasa en moitos ámbitos. Se falas cun carpinteiro, cun albanel... contarache o mesmo. A verdade é que eu fun tendo moita sorte”.
Se refiere Lago al hecho de que en su plantilla –en la que ya no está su cuñado– haya trabajadores “que comezaron comigo desde cero, sendo aprendices”, algo fundamental, sostiene, a la hora de mantener el negocio. “Houbo persoas que perderon o tempo comigo, que trataron de ensinarme o mellor posible. Entón eu trato tamén de facer o mesmo”, expone.
Clientela
Pese a ubicarse en un municipio del rural de Ferrolterra, la clientela de este taller sadurniñense procede de diversos lugares. Sansa Auto tiene usuarios que llegan desde Narón, Ferrol, Pontedeume, Cariño u Ortigueira. “Depende de onde veñan, son diferentes”, explica el mecánico, que apunta a que “os que veñen da cidade, se cadra, non lle dan tanta importancia a que o coche estea perfecto. Outra xente non chora os cartos que invirte, porque o toma como unha ferramenta de traballo e quere telo ben sempre, que non lle dea problemas”, relata el profesional.
El auge de los vídeos de tutoriales o la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) han hecho mella también, comenta Francisco Lago, entre la clientela. “Moitas veces cando o coche chega ao taller, xa se andou nel”, explica, apuntando que muchos confiesan “el pecado” y otros ocultan su intento de resolver el problema por su cuenta. “É unha loita que temos cando nos veñen problemas raros. Diríache que, en tres ou catro anos para aquí, é algo moi recorrente. Hai incluso xente que che explica como tes que reparalo”, relata entre risas.
Cadenas
Preguntado por si la proliferación en el sector de las grandes cadenas ha afectado a su negocio, Francisco Lago explica que “elas dedícanse á mecánica rápida, como cambiar o aceite, unhas pastillas de freo... cousas que saben que non lles dan moitos problemas a ás que lle sacan sempre beneficio. Cando nós nos enfrentamos a unha reparación importante, como por exemplo problemas eléctricos, sabemos que podemos dedicarlle máis tempo do que nun principio contabamos. A xente busca confianza”.
El auge de los vídeos de tutoriales o la irrupción de la Inteligencia Artificial en los últimos tiempos han hecho mella en su clientela
A este respecto, remarca la fidelidad de su clientela. “Un tanto por cen moi elevado é moi fiel, conta con nós para todo: chapa, pintura, electricidade, mecánica, mantementos... Confían na nosa profesionalidade, en que lle fagamos unha boa reparación empregando bos produtos”.
Por todo ello, desde Sansa Auto agradecen a sus clientes la fe que depositan en su trabajo durante todos estos años. “Temos moita sorte”, asevera Francisco Lago.