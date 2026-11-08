San Sadurniño salda una deuda con la memoria, con una placa en recuerdo de los represaliados

Colocación de la placa en el Concello de San Sadurniño Cedida

Una placa en el Concello de San Sadurniño recuerda desde ahora a todas las personas represaliadas tras el golpe de Estado del 36 y durante toda la dictadura franquista.

Entre estas se encontraba el propio secretario municipal en el momento del golpe militar, Juan Rilo Rodríguez, y sus nietos recibieron, en el acto conmemorativo, la resolución de la Alcaldía de reconocimiento y reparación personal de su abuelo, que fue condenado a prisión y apartado de su puesto de trabajo por las autoridades franquistas.

Para el Concello de San Sadurniño, como explicó la edila Mari Carme Muíño en el desarrollo del acto, este reconocimiento supone “saldar unha débeda que temos o conxunto da sociedade con aquelas persoas que, nun momento negro da nosa historia, tiveron que pagar por manter posicións políticas contrarias ás dos responsables do golpe de Estado”.

Este acto viene a sumarse a la retirada, el pasado viernes, de una placa que se conservaba en el lavadero de Lamas, en la que figuraba la inscripción “Franco Fecit” y el símbolo VICTOR, alusivo a la victoria de Francisco Franco en la Guerra Civil.

El Concello indica que no eran simplemente placas informativas, sino elementos de exaltación política de la figura de Franco.