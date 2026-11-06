San Sadurniño cataloga 893 ejemplares de flora en los espacios verdes del municipio

Palmeras de los jardines municipales César Galdo

San Sadurniño dispone ya de un inventario de la flora de sus terrenos municipales, en el que figuran 75 especies y 893 ejemplares en unas 4,5 hectáreas repartidas en doce parcelas.

El estudio, explica el ejecutivo local, fue elaborado entre abril y junio de 2026 por el biólogo Álvaro Barros López y pretende “ofrecer unha radiografía do patrimonio natural municipal”, poniendo el foco en “elementos de especial interese, como a variedade de especies autóctonas da beira do Xubia, as froiteiras tradicionais da horta de conservación Carlos Fornos e algunhas árbores de características singulares localizadas por antigos xardíns da Marquesa”, apunta el Consistorio.

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Según el regidor, Secundino García, el trabajo realizado “permítenos dispoñer dunha referencia documental sobre a composición e distribución da flora nos terreos municipais. Ademais de facilitar a identificación das especies existentes e a súa abundancia, o inventario dános conta de elementos botánicos que destacan polo seu valor forestal, pola conservación de variedades tradicionais ou polas súas características singulares”