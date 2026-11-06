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San Sadurniño

San Sadurniño cataloga 893 ejemplares de flora en los espacios verdes del municipio

El trabajo corrió a cargo del biólogo Álvaro Barros

Redacción Ferrol
06/11/2026 19:17
Palmeras de los jardines municipales
Palmeras de los jardines municipales
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San Sadurniño dispone ya de un inventario de la flora de sus terrenos municipales, en el que figuran 75 especies y 893 ejemplares en unas 4,5 hectáreas repartidas en doce parcelas. 

El estudio, explica el ejecutivo local, fue elaborado entre abril y junio de 2026 por el biólogo Álvaro Barros López y pretende “ofrecer unha radiografía do patrimonio natural municipal”, poniendo el foco en “elementos de especial interese, como a variedade de especies autóctonas da beira do Xubia, as froiteiras tradicionais da horta de conservación Carlos Fornos e algunhas árbores de características singulares localizadas por antigos xardíns da Marquesa”, apunta el Consistorio. 

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Según el regidor, Secundino García, el trabajo realizado “permítenos dispoñer dunha referencia documental sobre a composición e distribución da flora nos terreos municipais. Ademais de facilitar a identificación das especies existentes e a súa abundancia, o inventario dános conta de elementos botánicos que destacan polo seu valor forestal, pola conservación de variedades tradicionais ou polas súas características singulares”

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