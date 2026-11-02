San Sadurniño acuerda en sesión plenaria el reparto del POS+ Adicional de la Diputación

Minuto de silencio en el pleno sadurniñense César Galdo

El Ayuntamiento de San Sadurniño celebró a finales de la pasada semana un pleno extraordinario que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Además, en la sesión se acordó también el reparto de la primera fase del cuarto Plan Adicional del POS+ de la Diputación, que reserva para la localidad 209.000 euros. De esta cantidad, 100.000 irán destinados a gasto corriente y, la cantidad restante, a la ampliación y mejora del local social de Santa Mariña do Monte. El ejecutivo que dirige Secundino García remarcó la importancia del POS+ para los Concellos, indicado que “respecta a autonomía local e permite planificar mellor os gastos e investimentos municipais”. El grupo de gobierno destacó, asimismo, que este año la localidad recibirá del organismo provincial 1.358.000 euros, “un millón de euros máis que o que achega a Xunta a través do Fondo de Cooperación Local”, aseveró la portavoz, Mari Carme Muíño.

El pleno trató también una modificación de crédito de 47.000 euros destinada a hacer frente al pago de las obras de renovación de los vestuarios del pabellón municipal.