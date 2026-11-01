San Sadurniño repetirá la experiencia de sus jornadas micológicas a finales de noviembre

Imagen de archivo de una salida de campo con el experto Concello

Tras el éxito cosechado en la primera edición del pasado 2025, el Concello de San Sadurniño organizará a finales de este mes sus jornadas micológicas “como maneira a medio camiño entre o lúdico e o formativo”, explican desde el ejecutivo que dirige Secundino García.

Así pues, tendrán lugar el viernes 27 y sábado 28, con un coste de diez euros por participante y las plazas limitadas a un total de 25. Aquellas personas que deseen participar pueden inscribirse en el correo electrónico agustin.perez@sansadurnino.gal.

Propuestas

La programación comenzará el primer día con una charla sobre hongos y setas –Casa da Xuventude, 20.00 horas– a cargo del experto José Luis Cuba. “A sesión servirá para avanzar, a xeito de introdución, as principais especies que se poden atopar nos montes da comarca e coñecer as súas características”, expone el Consistorio, añadiendo que también se abordarán otras cuestiones que se pondrán en práctica al día siguiente.

Ya el sábado, entre las 08.30 y las 14.30 horas, los participantes partirán de la Casa da Xuventude hacia los montes de la zona –posiblemente el de Forgoselo, aclara el Concello– con el objetivo de identificar y recoger setas, guiados por Cuba, “toda unha autoridade na materia e un dos grandes referentes da micoloxía en Ferrolterra e Ortegal”, añade el gobierno sadurniñense, recordando que el experto dispone de un canal en YouTube, con cerca de 24.000 suscriptores, en donde divulga sobre la materia.

Normativa

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la recogida de setas requiere de conocimientos para diferenciar aquellas especies comestibles de las tóxicas, así como que la normativa gallega regula los aprovechamientos micológicos y establece una serie de condiciones para la recolección.

A este respecto, inciden en que el límite diario por persona es de dos kilos, “sempre que non existan restricións específicas da zona” y que las setas deben extraerse de manera cuidadosa, “sen remexer nin danar o chan, e transportarse en cestos que permitan a dispersión das esporas”.