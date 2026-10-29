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San Sadurniño

Encuentro sobre la vida cotidiana de San Sadurniño en los primeros años de la dictadura, el 3 de noviembre

La cita tendrá lugar en el centro de día

Redacción Ferrol
29/10/2026 20:16
Sesión celebrada hace unos días en Naraío
Sesión celebrada hace unos días en Naraío
César Galdo
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El programa ‘Enterrar o espírito da guerra e os discursos do odio’ continúa el próximo martes, 3 de noviembre, en San Sadurniño. La actividad se llevará a cabo en el centro de día, con un encuentro (12.00 horas) en el que los usuarios aportarán sus recuerdos y experiencias de los primeros años de la dictadura franquista.

 Participarán en historiador Roque Sanfiz y la comunicadora de Emisoras Municipais Galegas Ana Isabel Santiago.

Un momento del acto protagonizado por Henrique Sanfiz

San Sadurniño recupera la memoria histórica local con un programa de charlas y talleres

Más información

Cabe recordar que este ciclo está impulsado por el Ayuntamiento y la propia asociación de radios municipales, en colaboración con la Diputación de A Coruña.

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