Encuentro sobre la vida cotidiana de San Sadurniño en los primeros años de la dictadura, el 3 de noviembre

Sesión celebrada hace unos días en Naraío César Galdo

El programa ‘Enterrar o espírito da guerra e os discursos do odio’ continúa el próximo martes, 3 de noviembre, en San Sadurniño. La actividad se llevará a cabo en el centro de día, con un encuentro (12.00 horas) en el que los usuarios aportarán sus recuerdos y experiencias de los primeros años de la dictadura franquista.

Participarán en historiador Roque Sanfiz y la comunicadora de Emisoras Municipais Galegas Ana Isabel Santiago.

San Sadurniño recupera la memoria histórica local con un programa de charlas y talleres Más información

Cabe recordar que este ciclo está impulsado por el Ayuntamiento y la propia asociación de radios municipales, en colaboración con la Diputación de A Coruña.