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San Sadurniño

San Sadurniño mejora caminos en Lamas y Naraío con cargo al plan de Agader

La inversión supera los 99.000 euros

Redacción Ferrol
27/10/2026 21:30
Operarios en los trabajos
Operarios en los trabajos
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San Sadurniño informaba recientemente de la ejecución de los trabajos correspondientes a 2026 del Plan Camiña Rural de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). En concreto, las tareas iniciadas en las últimas jornadas permitirán aglomerar 1,3 kilómetros de vía entre Viulela, Bouzarrara y A Fontela, en la parroquia de Lamas, así como asfaltar dos pistas de acceso al núcleo de O Pico, en Naraío.

Ambas actuaciones fueron adjudicadas en su momento a la empresa José No Martiñan e Hijos, por un importe de 99.220 euros, impuestos incluidos. Esta inversión se cubrirá, recuerda el Consistorio que dirige Secundino García, con algo más de 84.000 euros procedentes de las ayudas autonómicas para caminos rurales –el IVA, así como los gastos derivados de la adjudicación, serán asumidos por el Concello–.

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