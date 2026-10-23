San Sadurniño busca el apoyo de la Xunta en la nueva fase de conservación del castillo de Naraío

Visita a la fortificación de Naraío César Galdo

El director territorial en A Coruña de la Consellería de Cultura, Severino Álvarez Monteserín, y la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros, visitaron el castillo de Naraío acompañados del regidor local de San Sadurniño, Secundino García Casal, y de parte del equipo de gobierno, además del arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez, con el fin de conocer de primera mano el estado de la fortaleza y sus necesidades.

El objetivo, tal y como se indica desde el Concello, era mostrarles sobre el terreno a los responsables autonómicos el estado actual de la fortaleza y explorar la posibilidad de colaboración de la Xunta en una nueva fase de conservación e investigación del castillo.

La actuación, cuantificada en unos 190.000 euros, se financiará previsiblemente con fondos de la Diputación de A Coruña y estará centrada en la consolidación de estructuras, especialmente de los muros inferiores, en la mejora de los recorridos y en la investigación arqueológica, con el propósito de avanzar en el conocimiento del monumento y facilitar las visitas.

La propuesta que se le formuló a los representantes del gobierno gallego es que, igual que en la anterior fase, la Xunta costee la redacción del proyecto técnico y la dirección de la obra.

El alcalde Secundino García explicó que ambos representantes de la Xunta se comprometieron a ver “as dispoñibilidades orzamentarias e o posible acomodo da colaboración nas partidas deste ano”.