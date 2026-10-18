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San Sadurniño

San Sadurniño recupera la memoria histórica local con un programa de charlas y talleres

Tras la cita de este fin de semana, la próxima propuesta llegará el 31 de octubre

Redacción Ferrol
18/10/2026 20:13
Un momento del acto protagonizado por Henrique Sanfiz
Un momento del acto protagonizado por Henrique Sanfiz
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El local social de Naraío acogió este fin de semana la primera de las actividades del programa ‘Enterrar o espírito da guerra e os discursos do odio’, una iniciativa impulsada por el Concello con el apoyo de la Diputación y la colaboración de la Asociación de Emisoras Municipais Galegas (Emuga) que busca reivindicar “a memoria das persoas do municipio que sufriron as consecuencias do Golpe de Estado do 36 e a represión da ditadura”, exponen desde el ejecutivo que dirige Secundino García.

Esta primera propuesta consistió en un encuentro en el que el historiador Henrique Sanfiz abordó el ataque de la guerrilla antifranquista a las instalaciones de Electra del Narahío, en 1945.

Además de las actividades de divulgación, el proyecto incluirá un taller de elaboración de podcast y más charlas y propuestas que analizarán otros casos y episodios de la historia local “que aínda perviven na memoria”. A este respecto, desde el Concello indican que la próxima cita tendrá lugar el 31 de octubre en la Casa da Cultura y anuncian que habrá dos jornadas más que se celebrarán en la biblioteca y el Centro de Día.

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