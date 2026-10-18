Lucía Iglesias, dos Mestre Mateo a San Sadurniño para impartir un taller gratuíto de montaxe audiovisual
Producións tan populares como 'Hierro' ou 'Rapa' contaron nos seus equipos con esta montadora e realizadora
A montadora e realizadora audiovisual Lucía Iglesias impartirá, o venres 30, de 16.00 a 20.00 horas en San Sadurniño, o obradoiro ‘Hoxe móntase! Contando historias plano a plano’. Trátase da derradeira actividade do programa do XI Chanfaina Lab, o particular encontro de cineastas que neste momento está a preparar as películas filmadas este ano, que se abre ao público de xeito completamente libre e gratuíto, con necesidade de inscrición.
Títulos tan populares como ‘Eroski Paraiso’, ‘Hierro’ ou ‘Rapa’ contaron nos seus equipos de edición con Lucía Iglesias, licenciada en Xornalismo e en Comunicación Audiovisual, que ademais da súa extensa traxectoria no sector galego tamén podería presumir dun traballo de montaxe que foi merecedor de tres premios Mestre Mateo distintos, o último por ‘Antes de nós’.
Ademais deste labor, a profesional tamén se dedica á realización de informativos e outros programas da Televisión de Galicia, así como á formación audiovisual en diversos espazos, aos que agora se suma o Chanfaina Lab.
Neste obradoiro, as persoas participantes achegaranse ao proceso de construción dunha peza a partir das imaxes gravadas, de maneira que descubran como a selección, a orde e a duración dos planos son decisivos no resultado, chegando a influír no ritmo e mesmo na forma de contar unha historia.
O encontro incluirá unha parte práctica pensada para traballar coas escenas recollidas durante a fin de semana de rodaxes, no caso de ter participado no encontro, e o resto terán á súa disposición material audiovisual para empregar durante os exercicios.
As persoas interesadas en participar nesta proposta do XI Chanfaina Lab, que organiza o Concello de San Sadurniño co apoio do Xeoparque Cabo Ortegal e da Deputación da Coruña, poden inscribirse chamando aos teléfonos 680 389 054 ou 636 909 666. As prazas cubriranse por orde de chegada.
Chanfaina Lab
Este encontro de cineastas converte cada mes de setembro as sete parroquias do municipio nun escenario aberto á experimentación no eido audiovisual, sempre sen temática ou formato concretos, e cun cartel que resalta unha parte do patrimonio local. Este ano foron as Escolas da Emigración de Ferreira.