La primera edición del Premio de Pintura Concello de San Sadurniño ya tiene ganadores

Momento de la inauguración de la muestra el pasado viernes César Galdo

La galería municipal, ubicada en el Pazo da Marquesa, muestra ya las obras seleccionadas en la primera edición del Premio de Pintura Concello de San Sadurniño, un certamen promovido por el Consistorio y la Sociedad Artística Ferrolana (SAF) que ha galardonado los trabajos del catalán Albert Giménez Torrent (Caldas de Malavella, 1992) y Eduardo Pérez Baamonde (Vilalba, 1962), adjudicándose 900 y 500 euros, respectivamente.

‘Atmosferas (San Sadurniño)’ es el título de la pintura que fue escogida en primer lugar, brindando un punto de vista poco habitual del convento del Rosario, mientras que ‘Castelo de Naraío’, que quedó en el segundo puesto, es una estampa de la fortaleza desde O Saíme, explican fuentes municipales.

Además, el jurado concedió dos accésits: a Maite Pereira Beceiro, por su interpretación del castillo con ‘Naraío, memoria de pedra’, y a Francisco Rogelio Otero Parra por ‘Sansa, un soño entre o presente e o pasado’, un lienzo en el que hizo viajar en el tiempo al Pazo da Marquesa. A mayores, el Concello ha querido tener un detalle con las hermanas Sara y Uxía Lorenzo Pérez, las artistas más jóvenes del certamen y vecinas del municipio, que presentaron ‘Recordos de Sansa’ y ‘Porta á Fraga máxica’.

La portavoz del jurado, María Galvín Merlán, destacó de la obra de Giménez Torrent su gran técnica, el uso de la luz y el hecho de haber escogido “un punto de vista distinto”, pero “recoñecible de maneira inconfundible”. En el caso de Pérez Baamonde, valoraron la “firmeza do trazo” y el “oficio” que demuestra en un paisaje aparentemente sencillo.

Estas dos pinturas y las otras 25 que se presentaron al concurso podrán verse en la exposición —inaugurada el pasado viernes por la concejala de Axenda 2030, Raquel Piñeiro— hasta el 13 de noviembre por las mañanas.