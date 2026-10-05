Las escuelas municipales comienzan en San Sadurniño con 130 inscritos

Actividad de Música Moderna Leandro Paz

Las escuelas municipales de San Sadurniño comenzarán esta semana con un total de 130 inscripciones en las diferentes actividades –sin contar con las deportivas que gestionan el Aldebarán y la EF Irmandiños, apunta el Concello–. Así las cosas, 83 personas iniciarán gimnasia de mantenimiento en las diferentes parroquias, mientras que ocho lo harán en las clases de gaita y percusión. Pandereta contó con 20 solicitudes.

El ejecutivo recuerda que la programación se completa con Música Moderna y las escuelas de fútbol y voleibol. Los impresos para formalizar la matrícula están disponibles en la página web del Concello y deben presentarse en la Casa da Cultura o la Sede Electrónica.