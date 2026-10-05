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San Sadurniño

Las escuelas municipales comienzan en San Sadurniño con 130 inscritos

Un total de 83 vecinos y vecinas practicarán gimnasia de mantenimiento

Redacción Ferrol
05/10/2026 21:15
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Leandro Paz
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Las escuelas municipales de San Sadurniño comenzarán esta semana con un total de 130 inscripciones en las diferentes actividades –sin contar con las deportivas que gestionan el Aldebarán y la EF Irmandiños, apunta el Concello–. Así las cosas, 83 personas iniciarán gimnasia de mantenimiento en las diferentes parroquias, mientras que ocho lo harán en las clases de gaita y percusión. Pandereta contó con 20 solicitudes.

El ejecutivo recuerda que la programación se completa con Música Moderna y las escuelas de fútbol y voleibol. Los impresos para formalizar la matrícula están disponibles en la página web del Concello y deben presentarse en la Casa da Cultura o la Sede Electrónica.

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