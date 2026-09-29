San Sadurniño volverá a contar con sus clubs de lectura infantiles a partir del mes de octubre

Los interesados deberán inscribirse enviando un correo electrónico a la biblioteca municipal EC

La biblioteca municipal de San Sadurniño retomará en octubre sus clubs de lectura infantiles. Habrá dos grupos: uno los martes, en horario de 18.30 a 19.30 y orientado a pequeños de entre seis y ocho años, y otro los viernes, de 19.00 a 20.00, en este caso para los nacidos entre 2016 y 2018. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a bbibliosansa@hotmail.com indicando nombre, apellidos, edad y día al que asistiría el inscrito.