San Sadurniño celebra el permiso ambiental de la nueva planta de biomasa de Intasa

Imagen de archivo de la planta de Intasa en San Sadurniño Jorge Meis

El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes la resolución favorable de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada –IAA– de la fábrica de Intasa, en San Sadurniño, y que permitirá construir en su interior una nueva planta de biomasa.

El Concello celebró este hito, que considera una “boa noticia” porque “vén reforzar a continuidade da empresa como un dos principais motores económicos e de emprego do municipio e da comarca”, explicó el alcalde, el nacionalista Secundino García. En esa línea, el regidor asegura que esta resolución es “un paso decisivo” de una inversión “estratéxica para o futuro industrial de San Sadurniño”.

El proyecto aprobado le permitirá a Intasa instalar una caldera de 45 megavatios para modernizar el sistema energético de la planta, así como avanzar en la descarbonización de su actividad. Se trata, como recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidad Ambiental e Sostibilidade, de una modificación de la autorización ambiental “non substancial”.

La nueva caldera producirá, recuerda el Concello, el vapor, el aceite térmico y los gases necesarios para fabricar los tableros. Además, la instalación tendrá silos para almacenar la biomasa y sistemas de tratamiento de gases y otros equipos auxiliares.