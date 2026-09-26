San Sadurniño aprueba el cambio de normas subsidiarias en el núcleo de Bañoca, en Bardaos

La sesión plenaria de San Sadurniño se celebró el pasado jueves Leandro Paz - Entremedias

El pleno ordinario de San Sadurniño daba luz verde este jueves a diversos asuntos, empezando por la modificación puntual de las normas subsidiarias que rigen en el núcleo de Bañoca, en la parroquia de Bardaos. Se trata, ahonda el Concello, de una petición de la vecindad que busca ajustar los límites del territorio a su realidad actual y diferenciar entre la zona de asentamiento tradicional y la de edificación más reciente, excluyendo de la acotación el entorno del riachuelo para reforzar su protección.

De este modo, tras pasar la evaluación ambiental estratégica y obtener informes favorables de la Dirección Xeral de Urbanismo y el Instituto de Estudos do Territorio, la corporación le ha dado luz verde y ahora se abre un período de información pública de dos meses antes de su aprobación definitiva.

Más asuntos

Además, hubo unanimidad para desafectar 14 metros cuadrados del terreno que ocupaba el antiguo centro de inseminación artificial de Chao, en Ferreira. Así, la parcela dejará de tener la consideración de bien de dominio público para pasar a ser patrimonial y será declarada sobrante.

Asimismo, se llevó a cabo una modificación de la ordenanza fiscal de la escuela infantil municipal para actualizar la tarifa del servicio de comedor, por el que se pasará a pagar 91 euros, algo menos de once más de los que se abonaban hasta ahora, 80,52. El gobierno local se defendió de las críticas de la oposición alegando que ya habían reclamado de la Xunta de Galicia que se asuma el coste real de la gratuidad de estos recursos, pues en la actualidad dependen en gran parte de las administraciones locales, que deben hacer frente a los gastos derivados.

Finalmente, el Partido Popular tuvo varias intervenciones en el pleno, preguntando en primer lugar por el estado de las obras de reparación de la pasarela de madera de Cornide, entre el Muíño do Pepe y el puente del Xubia, que se retiró hace unos días, respondiendo el gobierno local que fue la administración autonómica quien la retiró para buscar alternativas de paso. También pidieron información sobre la limpieza del río, señalando el alcalde, Secundino García, que ya se había trasladado a la Xunta, que tiene la competencia.