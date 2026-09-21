Herido un hombre en San Sadurniño tras caer sobre su desbrozadora

Imagen de archico de un operario desbrozando AEIG

Un hombre tuvo que ser trasladado al hospital esta mañana después de sufrir un accidente mientras realizaba tareas de desbroce en San Sadurniño.

Tal y como explican desde la central de emergencias (Axega), el suceso tuvo lugar en torno a las once y media de la mañana de este lunes, en el lugar de As Ramisqueiras, en la parroquia de Lamas. Fue un familiar el que dio aviso al 112, indicando que no se encontraba en el lugar del accidente y que el herido se había caído sobre la desbrozadora.

Hasta el punto se movilizaron a los profesionales del 061, que trasladaron al hombre al centro hospitalario para tratar las lesiones. También acudieron efectivos de la Guardia Civil, que confirmaron que la persona estaba consciente.