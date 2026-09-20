Un cumpleaños solidario y por todo lo alto en A Granxa para Candela y la Fundación Adcai

Fiesta solidaria de Candela

El mesón A Granxa, en San Sadurniño, acogió este sábado una jornada de fiesta, ya que no solo celebró su trigésimo aniversario como establecimiento de hostelería sino que fue el escenario de otro cumpleaños, el de la joven Candela, la surfista local que hace unos meses sufrió un grave accidente de tráfico del que se recupera gracias a un intenso programa de rehabilitación.

Precisamente para valorar el papel de estas actuaciones en su mejoría y en la de muchas personas con estas necesidades, la fiesta tuvo un componente solidario, en favor de la Fundación Adcai, que centra su trabajo en ayudar en su rehabilitación a niños y niñas de hasta 14 años que, como en el caso de Candela, hayan sufrido algún tipo de daño cerebral adquirido.

Así, con cada consumición que se realizó ayer, además de con la comida y la participación en la fiesta infantil, se consiguieron donaciones para esta entidad.

Pero como toda fiesta de cumpleaños –son 12 los que celebra Candela–, no faltó la música, la merienda y los juegos infantiles.

Ya durante la mañana se celebraron conciertos de grupos como Nuevo Plan, H&C y QB, además de contar con la posibilidad de disfrutar de una comida a base de pulpo, hamburguesas, salchichas y patatas fritas. Por la tarde siguió la fiesta, dedicada específicamente a los niños y niñas con hinchables, pintacaras, taller de chapas y fiesta de la espuma.

Los precios del evento, comida y bebida ya incluían la donación para la fundación.