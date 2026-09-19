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San Sadurniño

San Sadurniño invertirá 12.000 euros para apoyar las actividades culturales de entidades locales

El plazo para solicitar las ayudas culmina el próximo 2 de octubre

Redacción Ferrol
19/09/2026 18:26
Las ayudas se conciben en régimen de concurrencia competitiva
Las ayudas se conciben en régimen de concurrencia competitiva
Concello
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San Sadurniño tiene abierto el plazo de solicitud, hasta el próximo 2 de octubre, de las subvenciones dirigidas a asociaciones vecinales y otras entidades sin ánimo de lucro para que lleven a cabo actividades culturales durante el presente 2026.

Las ayudas, dotadas de un presupuesto de 12.000 euros, se dividen a su vez en dos línas: la primera pensada para la propia financiación de las propuestas –tales como exposiciones, concursos, muestras o certámenes– y, la segunda, enfocada a los gastos de mantenimiento, infraestructura o equipamiento cultural de las entidades que dispongan de local en propiedad o alquiler.

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Más información

Las solicitudes deberán presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Entre la documentación requerida figura la programación anual y su presupuesto. Las personas interesadas pueden obtener más información en la página web municipal.

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