San Sadurniño invertirá 12.000 euros para apoyar las actividades culturales de entidades locales

Las ayudas se conciben en régimen de concurrencia competitiva Concello

San Sadurniño tiene abierto el plazo de solicitud, hasta el próximo 2 de octubre, de las subvenciones dirigidas a asociaciones vecinales y otras entidades sin ánimo de lucro para que lleven a cabo actividades culturales durante el presente 2026.

Las ayudas, dotadas de un presupuesto de 12.000 euros, se dividen a su vez en dos línas: la primera pensada para la propia financiación de las propuestas –tales como exposiciones, concursos, muestras o certámenes– y, la segunda, enfocada a los gastos de mantenimiento, infraestructura o equipamiento cultural de las entidades que dispongan de local en propiedad o alquiler.

Licitan en más de 158.000 euros los trabajos para adecentar una nave de obras municipal Más información

Las solicitudes deberán presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Entre la documentación requerida figura la programación anual y su presupuesto. Las personas interesadas pueden obtener más información en la página web municipal.