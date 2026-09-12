Licitan en más de 158.000 euros los trabajos para adecentar una nave de obras municipal 

El tejado de la nave municipal, repleto de uralitas de amianto que hay que retirar Concello

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha abierto el proceso de licitación de acondicionamiento de la nave municipal del departamento de Obras –conocida como “nave de Carnero”–, por un importe de 158.750,02 euros, IVA incluido. El proyecto se centra en la renovación de la cubierta, la reorganización de una parte del interior y la mejora de varios elementos constructivos e instalaciones.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta las 23.59 horas del martes 15 de septiembre para presentar las ofertas y, una vez adjudicado y firmado el contrato, los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de tres meses. La inversión se financiará con una aportación de 127.000 euros de la Diputación de A Coruña.

Una de las principales necesidades que resuelve el proyecto está en la cubierta actual, de placas de fibrocemento con amianto y en un estado que hace necesario sustituirla. Por ello, al amparo de esta intervención, se retirarán y se tratarán conforme a la normativa específica todas las chapas de uralita para, posteriormente, colocar en su lugar un nuevo tejado de panel sándwich junto con sus canalones y bajantes.

En el interior se mantendrá el gran espacio diáfano (924 m2 construidos) que caracteriza a esta construcción.