Comeza a segunda fase do Chanfaina Lab que fai de San Sadurniño un edén audiovisual
Despois dunha fin de semana de rodaxes simultáneas polo concello celebrarase un taller de montaxe con inscricións abertas e gratuítas
Xa están filmadas as imaxes das curtametraxes que resultarán do XI Chanfaina Lab, o encontro audiovisual que se celebrou durante a fin de semana en San Sadurniño coa participación de 21 creadores e creadoras. O programa continuará o 30 de outubro co obradoiro de montaxe impartido por Lucía Iglesias, totalmente de balde mais con necesidade de reserva previa e asignación de prazas por orde de inscrición, rematando en febreiro coa presentación das obras finais.
Até o día da estrea, as persoas participantes nesta edición terán o tempo necesario para montar e editar os contidos, que foron gravados simultaneamente por distintos puntos do concello, antes de pechar o encontro cunha foliada aberta en Dzine na que actuaron Berros do Castro e O Lado Escuro. Esta xornada celebrouse despois dunha inauguración na que se percorreu o territorio, como parte imprescindible do proxecto, deténdose en lugares de interese como o arboreto de especies autóctonas, onde se amadriñou a árbore deste XI Chanfaina Lab, unha ameixa negra.
Así mesmo, antes de presentarse como creadores na Eira de Cineastas, a comitiva visitou unha das exposicións fotográficas incluídas no programa, dispoñible na escola da Seara.