Pintado de aulas, colocación de tarima, reparaciones y limpieza general en el CPI San Sadurniño

Un operario en los trabajos de colocación de la tarima Concello

El Ayuntamiento de San Sadurniño está aprovechando las últimas jornadas antes de que se inicie el próximo curso escolar para acometer trabajos de mantenimiento y mejora en los dos edificios que componen el Colexio Público Integrado (CPI).

En concreto, las actuaciones cuentan con un desembolso que ronda los 20.000 euros e implican el pintado de cuatro aulas, la colocación de tarima en otras dos, reparaciones en el sistema de calefacción del centro y una limpieza general de su exterior.

“É un importe que damos por ben investido, porque quen se van beneficiar son o profesorado e sobre todo as nosas nenas e nenos, pero iso non quita de que denunciemos, un ano máis, que a Xunta non estea asumindo as súas competencias e que descargue nas economías municipais, xa de por si infrafinanciadas, o elevado custe de conservación dos edificios”, afeó al respecto el alcalde, Secundino García.

A estas tareas se suman las acometidas por el Concello el pasado mes de junio para retirar parte del mobiliario y equipamiento en desuso para su tratamiento adecuado y la reparación de la envolvente y la cubierta del gimnasio, además de la compra de equipamiento docente, en este caso por parte de la Consellería de Educación, con una inversión de algo más de 47.000 euros.

El regidor sadurniñense incide en la necesidad de que el gobierno autonómico acometa una intervención de mayor alcance en el edificio de Primaria. “Require unha grande obra integral para cambiarlle o tellado, atallar o problema das humidades, mellorar a súa eficiencia enerxética e dotar o edificio dun ascensor que asegure a accesibilidade aos andares superiores”, aseveró.