Pintado de aulas, colocación de tarima, reparaciones y limpieza general en el CPI San Sadurniño
El Concello ha invertido casi 20.000 euros en las tareas que se acometen estos días antes del inicio del curso
El Ayuntamiento de San Sadurniño está aprovechando las últimas jornadas antes de que se inicie el próximo curso escolar para acometer trabajos de mantenimiento y mejora en los dos edificios que componen el Colexio Público Integrado (CPI).
En concreto, las actuaciones cuentan con un desembolso que ronda los 20.000 euros e implican el pintado de cuatro aulas, la colocación de tarima en otras dos, reparaciones en el sistema de calefacción del centro y una limpieza general de su exterior.
“É un importe que damos por ben investido, porque quen se van beneficiar son o profesorado e sobre todo as nosas nenas e nenos, pero iso non quita de que denunciemos, un ano máis, que a Xunta non estea asumindo as súas competencias e que descargue nas economías municipais, xa de por si infrafinanciadas, o elevado custe de conservación dos edificios”, afeó al respecto el alcalde, Secundino García.
A estas tareas se suman las acometidas por el Concello el pasado mes de junio para retirar parte del mobiliario y equipamiento en desuso para su tratamiento adecuado y la reparación de la envolvente y la cubierta del gimnasio, además de la compra de equipamiento docente, en este caso por parte de la Consellería de Educación, con una inversión de algo más de 47.000 euros.
El regidor sadurniñense incide en la necesidad de que el gobierno autonómico acometa una intervención de mayor alcance en el edificio de Primaria. “Require unha grande obra integral para cambiarlle o tellado, atallar o problema das humidades, mellorar a súa eficiencia enerxética e dotar o edificio dun ascensor que asegure a accesibilidade aos andares superiores”, aseveró.
Un total de 25.000 euros en ayudas para apoyar los gastos relacionados con el estudio
En otro orden de cosas relacionadas también con el inicio del curso, el Concello de San Sadurniño destinará este año una dotación económica de 25.000 euros para las subvenciones destinadas a sufragar los gastos relacionados con el estudio.
Las aportaciones, recuerdan desde el gobierno local, se dirigen a las familias y se distribuirán de la siguiente manera: 1.500 para el ciclo de Educación Infantil, 10.750 para los de enseñanza obligatoria y 12.350 se reservarán para colaborar con los estudiantes de Bachillerato, ciclos formativos o Universidad. Los 400 euros restantes cubrirán “situacións especiais”, indica el Consistorio sadurniñense, previo informe de los Servizos Sociais.
Entre los requisitos generales para optar a estas subvenciones se encuentra el empadronamiento de la unidad familiar en la localidad, estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no encontrarse en una situación que impida recibir ayudas públicas. Las solicitudes pueden presentarse por Registro o vía Sede Electrónica hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.