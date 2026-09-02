Cine, foliada, exposiciones y talleres se mezclan en este Chanfaina Lab

Isabel Blanco y Kevin Lorenzo fueron los presentadores de la última gala de estrenos, la del décimo aniversario César Galdo

El XI Chanfaina Lab volverá a transformar San Sadurniño este fin de semana en un espacio de creación y encuentro alrededor del sector audiovisual, donde se reúnen personas de distintas procedencias, con diferentes recorridos, edades y por supuesto, ideas. Un año más, la primera cita tendrá lugar en la Casa da Cultura, el viernes 4 a las 19.00 horas, donde se celebrará la tradicional Eira de Cineastas, en la que se da a conocer parte del trabajo de las más de 20 firmas participantes en esta edición, antes del inicio de los rodajes.

Desde el viernes hasta el domingo, las personas y colectivos inscritos llevarán a cabo sus propias propuestas audiovisuales dentro del término municipal. Este es el único requisito del Chanfaina Lab, que no estipula ningún tema ni formato, sino que su particularidad reside en la libertad que tienen todos los participantes para encontrar su forma de mirar y de contar.

En la Eira de Cineastas se reu­nirán 21 piezas, entre las que se encuentran filmes, teasers, trailers y fragmentos, con una duración total prevista de 83 minutos. Tanto esta como el resto de actividades incluidas en la programación del Chanfaina Lab, que organiza el Concello de San Sadurniño con el apoyo del Xeoparque Cabo Ortegal y de la Diputación de A Coruña, están abiertas al público de manera completamente gratuita.

Programa

Una vez presentada la selección de obras por parte de las creadoras y creadores participantes, esa misma noche de viernes, a las 22.00 horas, se proyectará al aire libre, en la plaza Ramón Díaz Raña, ‘Sirât’, la película que catapultó a la fama el año pasado a Óliver Laxe.

Al día siguiente, el sábado, el Chanfaina continuará con el proceso creativo hasta que, a partir de las 23.00 horas, el bar Dzine acogerá una foliada, que además servirá como un punto de encuentro para los cineastas con los vecinos y vecinas.

Después de que el pasado domingo se celebrara el primer taller de este año, a cargo del guionista Pepe Coira (‘Rapa’), el viernes 30 de octubre tendrá lugar el segundo, en este caso impartido por Lucía Iglesias. ‘Hoxe móntase!. Contando historias plano a plano’ es el título de este encuentro formativo, que se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas, con necesidad de inscribirse antes (636 909 666 o 680 389 054).