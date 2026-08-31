‘San Sadurniño Enerxía’ se constituye como asociación

Regina Cinza (primera por la derecha) será la primera presidenta de la asociación César Galdo

El Ayuntamiento y la vecindad han puesto en marcha una nueva asociación, ‘San Sadurniño Enerxía’, con el objetivo de impulsar una comunidad energética en la localidad.

El pasado viernes tuvo lugar el acto de constitución, en el que se aprobaron los estatutos y la junta directiva de esta entidad, de la que el Concello formará parte como un asociado más. Quienes estén interesados en unirse al proyecto pueden hacerlo a través del formulario habilitado en la página web.

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Entre los fines de la nueva asociación figura el impulso del autoconsumo mediante la producción local de electricidad a partir de fuentes renovables.