Un conductor resulta herido en la cabeza tras sufrir una salida de vía en San Sadurniño

Otro conductor alertó directamente al 061 del accidente Emilio Cortizas

Un conductor tuvo que ser atendido este sábado por los servicios médicos al resultar herido de carácter leve en un accidente de tráfico en el municipio de San Sadurniño.

Según indicó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró sobre las 18.40 horas a la altura del punto kilométrico 12 +500 de la autovía AG-64, en el límite entre este ayuntamiento y el de Narón. Al parecer, fue otro conductor el que alertó del siniestro directamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, indicando que el accidentado se había dado un fuerte golpe en la cabeza.

Hasta el punto se trasladó una ambulancia asistencial, mientras que el 112 movilizó al lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.