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Fiestas

San Sadurniño vuelve a rendir tributo al trabajo de la huerta y el campo con su Feira Rural

Pasacalles, concursos, charlas, visitas guiadas y música dan forma a la programación

Redacción Ferrol
29/08/2026 16:58
Feria rural de San Sadurniño
La compra de plantas y productos de la huerta es una constante
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La finca de A Cortiña, en San Sadurniño, se ha transformado, una vez más, en un hervidero de gente para disfrutar de su XVII Feira Rural, una cita que arrancaba a las diez de la mañana de este sábado, cuando todavía el día estaba algo cubierto y los paraguas eran necesarios. No fue este impedimento para que cientos de personas se animaran a pasear por el lugar y disfrutaran de los diferentes puestos y el completo programa de actividades paralelas, que proseguirán hasta casi entrada la noche.

Una de las propuestas que más interés despertaron entre los visitantes fueron las charlas de la divulgadora y Nuska Chousa, una matinal y otra vespertina. Durante una hora y media, la mediática hortelana, que cuenta por miles sus seguidores en redes, habló sobre cuestiones del día a día en el campo como compostaje, polinización o plagas que afectan a las plantas, entre otros temas.

Feria rural de San Sadurniño
La divulgadora Nuska Chousa, uno de los reclamos de esta edición
EMILIO CORTIZAS
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