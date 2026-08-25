El Concello de San Sadurniño y AFGA renuevan una vez más su convenio anual de colaboración

El alcalde y el presidente de la entidad firmaron el acuerdo Cedida

El Concello de San Sadurniño y la Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume (AGFA) han renovado su convenio anual de colaboración. El acuerdo, por el que la entidad percibirá una ayuda económica de 4.000 euros, permitirá mantener la huerta de conservación de fruteras autóctonas Carlos Fornos, en A Cortiña.

Asimismo, el colectivo ofrecerá apoyo técnico al Ayuntamiento en acciones divulgativas y formativas, como es por ejemplo la puesta en marcha de un curso de fruticultura con una duración mínima de 20 horas, para el que se aplicará un descuento del 50% a todos los vecinos inscritos en él.

Otro de los compromisos que asumirá AFGA es la coordinación de las visitas a la huerta de A Cortiña. Además, también se encargará de organizar el concurso de fruta que tendrá lugar el próximo sábado en la XVII Feira Rural del municipio.

Desde el Ayuntamiento sadurniñés recuerdan que los interesados en participar en el certamen deberán presentar sus lotes en la carpa principal del evento, entre las 10.30 y las 11.30 horas. Los tres ganadores recibirán como premio un cesto con productos de proximidad valorados en 100 euros. Para más información, pueden consultar los requisitos en la página web del Consistorio.