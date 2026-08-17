La ANPA Sansa Viva recibe 2.000 euros de subvención por un convenio con el Concello de San Sadurniño

El acuerdo fue firmado por el alcalde y la presidenta de la entidad Cedida

El ejecutivo sadurniñés y la ANPA Sansa Viva del CPI San Sadurniño han firmado un convenio por el cual la entidad contará con una subvención nominativa de 2.000 euros.

El acuerdo, firmado en el propio edificio consistorial por el alcalde Secundino García y la presidenta del colectivo Lidia Pena, tiene como principal objetivo apoyar la puesta en marca de las actividades organizadas por los padres y madres del colegio durante este año, como es el caso de aquellas ideadas para favorecer la participación de las familias en la escuela o de las centradas en el desarrollo social, educativo y participativo de los alumnos y alumnas.

Según el Ayuntamiento, la ayuda permitirá cubrir los gastos que suponen estas iniciativas. Algunos ejemplos son la fiesta de fin de curso, la de Os Maios, el Magosto y un taller de gestión de conflictos, entre otras propuestas. Además, el documento también contempla que la asociación pueda utilizar gratuitamente las instalaciones municipales para realizarlas.

Más allá de esto, la ANPA tendrá que visibilizar el apoyo recibido tanto por parte del Concello como del Xeoparque Cabo Ortegal en el material divulgativo que edite. Asimismo, también deberá cumplir diversas obligaciones relativas al empleo del gallego, fomentando un lenguaje no sexista y utilizando imágenes que promuevan valores como la igualdad y la inclusión. A su vez, tendrá que sumarse a varias de las campañas impulsadas por el Consistorio, como por ejemplo las destinadas a prevenir la violencia de género.

En cuanto al aporte, el Consistorio ha confirmado que abonará inicialmente el 75% de la cuantía –1.500 euros–, mientras que los otros 500 se transferirán cuando la asociación presente la memoria. Concretamente, en esta deberán figurar todas las actividades llevadas a cabo en el 2026, los justificantes de pago, la relación de gastos y la documentación que permita acreditar que ha cumplido los requisitos.

Por su parte, Secundino García considera que el convenio “reforza a colaboración estable” entre el gobierno local y la Anpa del centro, a la que considera “unha entidade moi activa que está facendo un grande traballo de dinamización da vida escolar e das propias familias”. El acuerdo anterior a este y materializado en el Concello fue el firmado por García y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, para acondicionar la nave de Obras y Servicios, que contará con un montante de 159.000 euros, cuyo 80%será asumido por la entidad provincial.