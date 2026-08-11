La localidad sadurniñesa contará con una nueva comunidad energética para mejorar los precios de la luz

La asamblea se celebrará en la Casa da Cultura Emilio Cortizas

La Casa da Cultura del municipio sadurniñés se convertirá este jueves, a las 20.00 horas, en el lugar elegido para la constitución de San Sadurniño Enerxía, una asociación que, según el Concello, tiene como principal objetivo crear un grupo de consumo eléctrico en el que los vecinos miembros negocien colectivamente con las distribuidoras de tarifas “máis vantaxosas” y, de esta manera, avanzar hacia un modelo “baseado na produción e no aproveitamento compartido” de energía renovable.

El Consistorio señala que la asamblea estará abierta a todos los vecinos y vecinas interesados en unirse a la comunidad. Además, en ella se explicará el funcionamiento de la comunidad y sus metas, así como las ventajas que podría suponer para los miembros en materia de ahorro económico y medioambiente.

Por otro lado, el encuentro incluirá la presentación del trabajo elaborado durante los últimos meses para, a continuación, analizar las opciones para implantar el modelo, impulsado por el propio ejecutivo municipal con el apoyo técnico de la consultora Permae, encargada de coordinar el proyecto.

Más allá de esto, el gobierno municipal explicó que participará “nas mesmas condicións que calquera outra persoa socia, de maneira que a entidade sexa un instrumento colectivo integrado pola administración local, a veciñanza, empresas e outras entidades”.

Asimismo, el estudio llevado a cabo en lo referente a la implantación de este modelo de consumo, contabilizó un total de 17 cubiertas con la potencia necesaria para instalar placas solares, dotadas de una capacidad aproximada de 609 kW. Además de estos datos, el documento elaborado propone establecer un primer núcleo en varias zonas: la piscina municipal, el centro de empresas, y las cubiertas del campo de fútbol. Según los cálculos, esto podría conseguir alrededor de 99,3 kW y unha producción anual de en torno a 96.878 kWh.

Aparte de esta información, durante la asamblea también se detallará la situación de diversos proyectos que complementan esta iniciativa, como es el caso de la colocación de paneles solares en el pabellón polideportivo, tramitado mediante una convocatoria Leader de la Agader y gestionada por Seitura 22.

Finalmente el Ayuntamiento anima a todos los vecinos de San Sadurniño a acudir a la reunión y considera “todo un fito” la constitución de esta asociación que, en palabras de la edila de Axenda 2030 Raquel Piñeiro, permitirá “reducir o custo da factura eléctrica”, así como promover “o autoconsumo compartido”.