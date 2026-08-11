127.000 euros de la Diputación para acondicionar una nave de servicios en San Sadurniño

El vicepresidente provincial y el alcalde de la localidad, durante la firma del convenio Cedida

La Diputación de A Coruña continúa sus inversiones en la comarca de Ferrolterra. Concretamente, su vicepresidente Xosé Regueira y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, firmaron este martes un convenio de colaboración cuyo fin es financiar las obras de acondicionamiento para un depósito municipal en la localidad.

De los 158.750 euros que van a costar los trabajos, la entidad provincial invertirá 127.000, lo que supone el 80% del presupuesto destinado al dicho proyecto. La actuación, cuyo principal fin es dotar a la villa de unos recursos adecuados para gestionar y almacenar el equipo empleado en los servicios públicos, consistirá en centralizar toda la logística vinculada a la recogida de residuos y materiales voluminioso y al abastecimiento de agua potable, de manera que las instalaciones permitan crear un espacio adecuado para los camiones, herramientas, bidones y diferentes tipos de maquinaria.

Asimismo, otro de los objetivos de estas intervenciones es minimizar el impacto ambiental y paisajístico del área. Por su parte, Xosé Regueira señaló que los recursos públicos “deben servir para dar resposta ás necesidades dos concellos e, ao mesmo tempo, para dinamizar o territorio e fortalecer o seu tecido socioeconómico”. Debido a esto, subrayó que la inversión en los servicios municipales y las infraestructuras que los posibilitan “é tamén investir na capacidade dos concellos para xerar actividade, mellorar a calidade de vida da veciñanza e crear condicións máis favorables para o desenvolvemento”.

Además, el vicepresidente provincial aprovechó el encuentro para valorar la importancia de la colaboración entre las administraciones, que ayuda a “multiplicar o impacto dos recursos públicos”, sobre todo en los concellos de menor tamaño.

A su vez, Regueira señaló que la puesta en marcha de obras como estas contribuyen a “mellorar a prestación dos servizos públicos, optimizar os medios municipais e favorecer un modelo de desenvolvemento máis equilibrado e sostible”.

Finalmente, el regidor sadurniñés, Secundino García, afirmó que la ayuda económica de la Diputación no sólo supondrá una mejora de las instalaciones “para o persoal e os equipamentos”, sino que también permitirá “adecentar o espazo na liña de mellorar a súa integración nunha contorna de alto valor ambiental e patrimonial por estar próxima ao paseo fluvial do Xubia e aos xardíns municipais”.

Otros proyectos

Desde el Concello consideran que la actuación es una buena noticia para la localidad. De hecho, esta nueva inversión no es la única que ha realizado la corporación provincial en San Sadurniño este año. Ejemplo de ello son los trabajos para ampliar la carretera DP-7602, que contaron con más de 846.000 euros, o las reparaciones de seis pistas ubicadas en las parroquias de Igrexafeita, Naraío y Ferreira. En este caso, las intervenciones contaron con un montante total de 171.000 euros, con cargo a los fondos del POS+.