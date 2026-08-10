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San Sadurniño

Katy Martín expone en la galería del Concello de San Sadurniño

La muestra puede verse hasta finales de mes en la galería de la Casa Consistorial

Redacción Ferrol
10/08/2026 22:42
La artista ferrolana expone en San Sadurniño
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Leandro Paz
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La artista ferrolana Catalina Martín Suárez, conocida como Katy Martín, expone su obra en la galería del Concello de San Sadurniño, mostrando al público una colección de una veintena de obras con los paisajes de la comarca como protagonistas.

En entorno de Pantín es uno de los lugares en los que la artista pone el acento, al pasar largas temporadas en la localidad valdoviñesa. Además de los paisajes, algunas obras son retratos y escenas relacionadas con la cultura popular, como la rapa das bestas o rostros de mayores, como elemento que forma parte de su universo pictórico.

“Eu diría que o meu estilo é alegre, gústanme as cores vivas e defínome como unha pintora que tira ao hiperrealismo, sobre todo no tema dos retratos”, explica Katy Martín.

La exposición pictórica está abierta al público hasta el 31 de agosto en el horario habitual del Concello.

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